come anticipato negli scorsi giorni, oggi realme presenta realme C51, il nuovo arrivato della serie C che mira a riscrivere le regole del segmento entry-level con feature all’avanguardia.

Fedele alla promessa del marchio “Nessun lancio senza una nuova tecnologia”, C51 si concentra su ciò che conta davvero per gli utenti, con miglioramenti costanti in quattro aree chiave: fotocamera, archiviazione, ricarica e design.

Da pioniere del segmento entry-level, realme C51 monta una fotocamera principale da 50MP, lo spazio di archiviazione più ampio della categoria fino a 128GB e la ricarica rapida SUPERVOOC da 33W, la più veloce della fascia. Il tutto in un design esclusivo ed elegante.

I quattro assi nella manica che fanno la differenza

Grazie alla profonda comprensione di ciò che gli utenti entry-level apprezzano di più, realme C51 risolve i problemi di spazio di archiviazione, arrivando fino a 128GB, record per la categoria. Con la tecnologia Dynamic RAM Expansion è possibile espandere la RAM di ulteriori 4GB per un’esperienza più fluida, simile a quella di uno smartphone da 8GB. Inoltre, C51 supporta 2 Nano SIM e 1 MicroSD contemporaneamente, con espansione fino a 2TB.

Sul fronte fotocamere, C51 monta un sensore principale da 50MP con apertura f/1.8 e ottica 5P, che permette di scattare foto HD anche nella fascia bassa del mercato. L’elevata risoluzione cattura ogni minimo dettaglio, per conservare i momenti più belli. A completare il comparto imaging, una fotocamera selfie da 5MP. Queste caratteristiche danno agli utenti la libertà di creare immagini con effetti unici grazie alle innovative funzionalità.

Altro punto di forza è la ricarica rapida. Con la SUPERVOOC da 33W, la più veloce del segmento, basta mezzora per ricaricare lo smartphone dallo 0 al 50%. Rispetto al predecessore C31 da 10W, la velocità è aumentata del 100%. Con una batteria da 5000mAh, l’autonomia non sarà più un problema.

L’obiettivo di realme è anche quello di primeggiare nel design entry-level, e C51 rispecchia questa ambizione. Le linee eleganti e i bordi squadrati regalano un utilizzo comodo e una presa salda. Il retro è molto sottile per la categoria, solo 7,99mm, ed è realizzato con un design Glittering Stylish in due colori, Mint Green e Carbon Black. La fusione di texture crea dettagli vivaci per un look dinamico e alla moda.

Display full screen da 6,74” 90Hz e Mini Capsule

realme C51 monta un ampio schermo full screen da 6,74” con refresh rate di 90Hz per un’esperienza visiva confortevole. La fotocamera anteriore è inserita in un piccolo foro nella parte alta. Gli utenti potranno provare la prima Mini Capsule di Android, che si adatta intelligentemente al display e intorno alla fotocamera, per le notifiche. Si illumina con colori dinamici a seconda del livello di carica della batteria: verde per carica completa, blu in carica e rosso a batteria scarica. In più, mostra i dati utilizzati e i passi compiuti.

In conclusione, realme C51 include un altoparlante UltraBoom al 150%, sensore di impronte laterale e NFC multifunzione per un’esperienza d’uso appagante e di qualità premium, testata accuratamente.

Come pioniere del segmento entry-level, realme C51 alza l’asticella con quattro feature top di gamma, superando le aspettative per migliorare l’esperienza utente con spirito da vero campione.

Prezzo e disponibilità

Disponibile nella versione 4GB+128GB al prezzo lancio di 149€, C51 regala un’esperienza smartphone completa ad un costo accessibile.

