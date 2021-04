Realme continua ad avanzare in Europa e dalla ricerca Counterpoint, nel 2020 realme è stato il brand di smartphone a più rapida crescita in Europa, dove ha registrato vendite di oltre dieci volte superiori rispetto al 2019.

Grazie ai suoi prodotti sempre più maturi è riuscita a vendere molto bene anche nei paesi più attenti ai prezzi come come Italia, Spagna ed Europa orientale.

Anche nel primo trimestre del 2021 realme ha mantenuto la settima posizione nella classifica europea dei brand di smartphone. Con un incremento a tripla cifra su base annua (+183%), nel periodo di riferimento realme ha registrato la crescita maggiore rispetto alle altre aziende.

Un altro fattore da tenere in considerazione è il ban da parte degli usa a HUAWEI che da ormai un paio d’anni impedisce di vendere smartphone HUAWEI con PlayStore di Google e questo ha chiaramente rallentato il brand in Europa permettendo ai competitor come OPPO, XIAOMI e appunto Realme, di guadagnare un audience più grande rispetto al passato.

Qui sotto potete vedere i top brand di smartphone in Europa.

Il nuovo Realme 8 Pro

Durante il mese di marzo, realme ha lanciato sul mercato europeo realme 8 Pro che permette di creare stupefacenti video tilt-shift in time lapse e clip time-lapse dei cieli stellati. realme 8 Pro dispone di una quad camera con sensore principale da 108 MP, display Super AMOLED da 6,4”, processore Qualcomm Snapdragon 720G e ricarica ultrarapida SuperDart da 50W.

Il lancio di realme 8 Pro è stato recentemente seguito dalla presentazione di altri due dispositivi della serie Number: realme 8 5G, il primo smartphone con processore 5G MediaTek Dimensity 700 ad arrivare sul mercato italiano ed europeo, e realme 8, dotato di quad camera da 64 MP con AI, display Super AMOLED da 16,3 cm, processore per il gaming MediaTek Helio G95 e batteria da 5000 mAh con ricarica Dart da 30W.

I due nuovi smartphone saranno disponibili in Europa a partire dal mese di maggio: la data di arrivo sul mercato italiano e i prezzi locali saranno annunciati prossimamente.

