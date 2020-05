Realme presenta il nuovo realme X3 SuperZoom con Snap855Plus, 12GB di Ram e Zoom periscopico

Realme ha finalmente svelato il nuovo realme X3 SuperZoom che si appresta ad arrivare sul mercato con specifiche da top-gamma ed con particolare attenzione al comparto fotografico.

Si tratta infatti di uno dei primi smartphone con Snapdragon 855 Plus ed offre un super-zoom 60X per prestazioni fotografiche di prima qualità. Anche a livello hardware troviamo interessanti funzioni come lo standard UFS 3.0 + Turbo Write + HPB che consente di avere tempi di lettura/scrittura velocissimi.

Anche il display è un’unità da 6,57″ QHD con refresh rate ultra-fluido a 120Hz mentre la batteria dispone di ricarica rapida da 30W.

Il setup fotografico è composto da una dotazione quad-camera da 64 MP super zoom, con sensore Samsung GW1 64MP da 1/1,72 pollici, un’apertura f/1,8 e lenti da 6P. Con la tecnologia Quad Bayer, lo smartphone utilizza pixel della dimensione di 1,6 μm per immagine rendendole estremamente ben definite e con dettagli vividi. L’obiettivo zoom 5x a periscopio è accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP che fornisce una lunghezza focale da 16 mm a 124 mm, equivalente ad uno zoom uniforme da 0,5X a zoom ibrido 60X.

La stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) consolida l’anteprima ingrandita, rendendo più semplice scattare foto nitide e chiare anche a 100 metri di distanza. Con un campo visivo di 119°, l’obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP consente agli utenti di catturare immagini più ampie di paesaggi, architettura e gruppi di grandi dimensioni. E l’obiettivo ultra-macro consente agli utenti di avvicinarsi ad una distanza di scatto di 4 cm.

realme X3 SuperZoom include l’esclusiva modalità di scatto “stelle” Starry Mode. Con un semplice clic, la fotocamera farà 10 scatti a lunga esposizione per un tempo massimo di 32 secondi e poi, grazie alla tecnologia AI della fotocamera, unirà le foto fino a creare un’immagine HDR multi-frame con riduzione del rumore, in grado di riprodurre perfettamente ogni dettaglio del cielo stellato.

Anche la modalità Nightscape di realme X3 SuperZoom è stata migliorata con il nuovissimo Super Nightscape 4.0 AI Mode e Pro Mode. In modalità Pro, è possibile scattare foto notturne estremamente luminose, con dettagli ed effetti artistici regolando manualmente i parametri e l’algoritmo di sintesi multi-frame. Inoltre, in modalità AI, Super Nightscape 4.0 è in grado di identificare gli scenari e passare automaticamente dalla modalità Nightscape alla modalità Ultra Nightscape.

realme X3 SuperZoom – Specifiche tecniche

Displayo : 6,57″ full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), 120 Hz

: 6,57″ full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 855+, 2,96 GHz, 7 nm

: Qualcomm Snapdragon 855+, 2,96 GHz, 7 nm RAM : 12 GB LPDDR4X

: 12 GB LPDDR4X Memoria interna : 256 GB UFS 3.0

: 256 GB UFS 3.0 Fotocamera posteriore : 64 megapixel 8 megapixel ultra-wide, 115° 8 megapixel zoom periscopico, 60x ibrido, OIS, 124 mm lunghezza focale massima 2 megapixel macro, 4 cm

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel Sony IMX616 wide-angle 8 megapixel ultra-wide 108°

: Batteria : 4.200 mAh, ricarica rapida 30 W, 100% in 55 minuti

: 4.200 mAh, ricarica rapida 30 W, 100% in 55 minuti SO : Android 10 con Realme UI

: Android 10 con Realme UI Colori : Artic White, Glacier Blue

: Artic White, Glacier Blue Altro: 1216 Super Linear Speakers con Dolby Atmos, Tactile Engine Linear Motor, lettore di impronte digitali fisico, Dual Channel GPS

Uscita e prezzo

Realme X3 SuperZoom sarà disponibile dal 2 giugno qui in Italia nella configurazione 12/256 GB a 499,99€, sia su Amazon.it che sullo store realme.com. I pre-ordini aprono oggi 26 maggio.