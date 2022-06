Samsung Electronics annuncia la riapertura della Smart Home, in occasione della Design Week 2022. Il Samsung District, quartier generale milanese dell’azienda coreana, diventerà quindi il centro di una serie di appuntamenti che racconteranno una concezione contemporanea di casa. Ad animare la Smart Home saranno le attività dedicate all’outdoor con Flou, azienda leader nel settore dell’arredamento, e un palinsesto di live performance, dalla musica alla cucina passando per la stand up comedy, a cura di ZERO, la bibbia della città, che dal 1996 la racconta attraverso persone, eventi e luoghi.

La casa e il suo evolversi da spazio dedicato al relax a spazio multifunzionale sono stati al centro della ricerca “CasaDoxa 2022, Osservatorio sugli italiani e la casa”, che ha messo in luce il rapporto degli italiani con la casa e la tecnologia e che è stata recentemente presentata al pubblico in occasione dell’appuntamento con il talk “What’s Next” organizzato da Samsung negli spazi della Smart Arena. Secondo quanto emerso, un numero sempre maggiore di italiani (45%) desidera vivere in una casa dotata di dispositivi interconnessi e che possano semplificare la vita di tutti i giorni, un dato in deciso aumento rispetto al 2019. Un’evidenza di un profondo cambiamento nella concezione dello spazio domestico, diventato sempre più un hub dove diversi dispositivi permettono di semplificare la quotidianità grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

In questo contesto, visitando la Smart Home sarà possibile toccare con mano i benefici della casa connessa, attraverso la scoperta delle ultime novità di prodotto e di tutte le possibili interazioni tra dispositivi. Sarà possibile vedere come, grazie a SmartThings, l’applicazione che consente di controllare da remoto i dispositivi connessi, sia possibile ad esempio ottimizzare i tempi di lavaggio dei capi in lavatrice, lasciando che l’applicazione scelga il ciclo di lavaggio ottimale tenendo conto delle abitudini dell’utente e ricevere poi la notifica della fine del lavaggio direttamente sulla TV accesa. Allo stesso tempo, l’ecosistema di prodotti Samsung rende possibile cucinare in maniera più efficiente e senza stress inviando la ricetta direttamente al forno per gestire al meglio i tempi e le temperature di cottura, ascoltando contemporaneamente una playlist rilassante e ricevendo una notifica al termine della preparazione.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Fino al 12 giugno il Samsung District ospiterà la nuova collezione Flou, che vestirà la Smart Home di tessuti e forme all’avanguardia. Inoltre, uno speciale allestimento sulla promenade Varesine presenterà una visione contemporanea dell’arredamento da esterni della nota azienda di design, caratterizzata allo stesso tempo da massimo comfort e materiali innovativi. Le ricercate aree relax da esterni saranno ricreate utilizzando i pezzi della collezione Gaudí, divani, poltrone e lettini disegnati da Matteo Nunziati, e Pierre, poltroncine, pouf e tavolini disegnati da Studio Contromano. I TV The Terrace, i primi TV da esterni, completeranno l’allestimento: sono ottimizzati per garantire un’esperienza visiva di livello superiore anche all’aperto grazie alla tecnologia QLED 4K e antiriflesso, e per consentire così la riproduzione di qualsiasi scena con una qualità cromatica intensa e impeccabile.

PASSI DA CASA? è il nuovo format di Samsung a cura di ZERO, che venerdì 10 e sabato 11 giugno, a partire dalle 19.00, trasforma la Smart Home in una casa abitata dagli artisti emergenti più interessanti della scena milanese, dalla musica alla cucina, passando per la stand up comedy.

Cosa cucinerà il forno intelligente mentre Luwei sfrigola sui dischi e Luca Ravenna fa spanciare LaHasna che sgranocchia una radice? Sarà possibile infilzare un raviolo de La Ravioleria Sarpi con le unghie infiammate di Unghie della Madonna, con NAVA che cala una melodia dallo spazio siderale?

Samsung ti aspetta per vivere insieme l’atmosfera unica della settimana dedicata al design e al lifestyle.

