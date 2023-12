ASUS Republic of Gamers (ROG) ha ufficialmente annunciato l’evento “For Those Who Dare: Trascendence” in occasione del CES 2024, dove sarà rivelato il tanto atteso ROG Phone 8. L’evento avrà luogo in modalità online l’8 gennaio 2024 alle 23:00 GMT (mezzanotte ora italiana) sul sito web dedicato all’evento ROG a questo link

In celebrazione del lancio del nuovissimo ROG Phone 8, ASUS ROG ha promosso il ROG Festival, un’eccezionale serie di offerte che comprendono notebook, smartphone, accessori e una vasta gamma di prodotti ASUS.

Tra le offerte proposte, spicca l’ASUS Vivobook 15, il compagno ideale per lo studio e il lavoro. Un dispositivo bilanciato in grado di gestire senza sforzo compiti quotidiani, sessioni di studio approfondite e attività lavorative, ma anche perfetto per il relax e il gioco, il tutto a un prezzo speciale di 599€.

Per gli appassionati di gaming, l’ASUS TUF Gaming F17 si presenta come una scelta eccellente, disponibile a 1599€. Dotato della potente scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 e di un sistema di raffreddamento avanzato, offre prestazioni di alto livello per affrontare qualsiasi sfida di gioco.

Gli smartphone ASUS e ROG non sono da meno. Le serie Zenfone 10 (8/128GB) e ROG Phone 6 (16/512GB) sono disponibili a partire da 699€. Tra le offerte per dispositivi mobili, spiccano le edizioni speciali ROG Phone 6 dedicate a Diablo e Batman.

Per coloro che desiderano potenziare la propria postazione gaming, sono disponibili monitor da 23 a 43 pollici, come il ROG STRIX XG43UQ, router WiFi 6 (TUF Gaming AX3000 a 120,93€) e una vasta gamma di accessori dedicati ai giocatori. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di tecnologia e gaming in cerca di prestazioni elevate.

