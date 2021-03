Durante l’evento Samsung Unpacked di questo pomeriggio sono stati svelati anche per il mercato Italiano i nuovi Samsung Galaxy A52, A52 5G ed A72, tutti con display AMOLED con refresh rate di 90-120Hz e chipset Snapdragon.

Questo perché questa nuova serie vuole portare le feature che di solito troviamo sugli smartphone top gamma anche su dispositivi di fascia media.

TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics ha così commentato il lancio del nuovo trio:

“Samsung si impegna da sempre a soddisfare i desideri e le esigenze degli utenti e con la serie Galaxy A intendiamo democratizzare l’innovazione, permettendo a tutti di accedere alle tecnologie più all’avanguardia.I nuovi Galaxy A52, A52 5G e A72 incorporano la filosofia del brand Galaxy, offrendo innovazioni, funzionalità e servizi avanzati ad un prezzo accessibile”.

Come anticipato idisplaydi questi nuoviGalaxy A52, A52 5GedA72sono di tipo AMOLED piatto e vantano un design Infinity-O per la fotocamera frontale. Interessante come tutti e tre abbiamo un refresh rate del display superiore ai soliti 60Hz e nello specifico troviamo i 90Hz per i display di A52 e A72 mentre A52 5G ha un refresh rate addirittura di 120Hz che rende l’esperienza di utilizzo più fluida soprattutto durante le sessioni di gaming, la navigazione web e nei menu di sistema.



Tutti e tre gli smartphone hanno la certificazione IP67 e sono quindi resistenti ad acqua e polvere. Sul lato softwaretroviamo Android 11 con ONE UI 3.0, ma anche una serie di funzionalità introdotte da Samsung come SmartThings che consente di controllare i dispositivi di casa tramite lo smartphone, Music Share per ascoltare la musica insieme ad un amico e una funzionalità chiamata Quick Share che permette di inviare foto e video facilmente senza limiti di dimensione ad un dispositivo Galaxy vicino.

Samsung poi è molto attenta agli aggiornamenti Android e anche in questi dispositivi si è impegnata ad aggiornarli per tre generazioni ed a rilasciare aggiornamenti di sicurezza ( Patch Android di sicurezza ) per minimo quattro anni.

Come detto oltre alla fotocamera principale da 64MP, presente in tutti e tre gli smartphone, troviamo anche un Software fotografico Samsung con AI dedicata e

Ottica con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Segnaliamo poi la presenza di speaker stereo e la possibilità di espandere la memoria fio a 1TB.

Specifiche Galaxy A52

Display: 6,5 pollici FHD+ Super AMOLED Infinity-O con refresh rate di 90Hz

6,5 pollici FHD+ Super AMOLED Infinity-O con refresh rate di 90Hz Fotocamera frontale: 32 megapixel f/2.2

32 megapixel f/2.2 Fotocamera posteriore: 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine + ultra wide da 12 megapixel f/2.2 + macro 5 megapixel + profondità 5 megapixel

Processore: Qualcomm 720G octa-core

Memoria: 128 gigabyte, espandibile tramite microSD fino ad 1 terabyte

RAM: 6 Gb

Batteria: 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W

Specifiche Galaxy A52 5G

Display: 6,5 FHD+ Super AMOLED Infinity-O con refresh rate di 120Hz

6,5 FHD+ Super AMOLED Infinity-O con refresh rate di 120Hz Fotocamera frontale: 32 megapixel f/2.2

Fotocamera posteriore: 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine + ultra wide da 12 megapixel f/2.2 + macro 5 megapixel + profondità 5 megapixel

Processore: Qualcomm SM7225

Memoria: 128 gigabyte, espandibile tramite microSD fino a massimo 1 terabyte

RAM: 6Gb

Batteria: 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W

Specifiche Galaxy A72 5G

Display: 6,7 pollici FHD+ Super AMOLED Infinity-O con refresh rate di 90Hz

6,7 pollici FHD+ Super AMOLED Infinity-O con refresh rate di 90Hz Fotocamera frontale: 32 megapixel f/2.2

Fotocamera posteriore: 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine + ultra wide da 12 megapixel f/2.2 + macro 5 megapixel + profondità 5 megapixel

Processore: Qualcomm 720G octa-core

Memoria: 128Gb, espandibile fino a 1 terabyte tramite microSD

RAM: 6 gigabyte

Batteria: 5000 mAh, supporto alla ricarica rapida a 25W

Nuovi Galaxy A, disponibilità e prezzi in Italia

Lanuova serie Galaxy A è già disponibile sul mercatonelle colorazioni Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black ed Awesome White. I prezzi di lancio per il nostro mercato sono:

Samsung Galaxy A52 6 + 128 GB : 379,90€

: 379,90€ Samsung Galaxy A52 5G 6 + 128 GB : 459,90€

: 459,90€ Samsung Galaxy A72 6 + 128 GB: 499,90€

Se volete altre informazioni ufficiali vi rimandiamo al sito Samsung Galaxy dove è possibile trovare tutte le informazioni sui nuovi modelli.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!