Samsung Galaxy A21s arriva in Italia a 209,90€ con display Infinity-O, Quad-Camera e batteria da 5000mAh

Viene presentato oggi in via ufficiale un nuovo dispositivo della famiglia Galaxy A ovvero il Galaxy A21s che propone le principali caratteristiche di design della serie Galaxy A di quest’anno, in una gamma di colori vivaci e on una scocca effetto lucido e olografico 3D.

Il nuovo Galaxy A21S è a tutti gli effetti di un aggiornamento del Galaxy A20s lanciato lo scorso anno, di conseguenza ci potremmo aspettare presto anche l’arrivo di A21 e A21E.

Samsung Galaxy A21s ha un display Infinity-O da 6.5″ con risoluzione HD+ (720×1600 pixel) con aspect ratio 20:9 e notch nell’angolo sinistro che ospita la fotocamera frontale da 13MP (F2.2).

Samsung Galaxy A21s Vai alla scheda tecnica Display :6.5

:6.5 CPU :SAMSUNG Exynos 850 2 GHz 8 Core

:SAMSUNG Exynos 850 2 GHz 8 Core RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 10 Samsung One UI 2.0 Samsung Galaxy A21s 32 GB 189€ ►

Il chipset è un Octa-Core Samsung Exynos 850 (Quad-core 2.0GHz + Quad-core 2.0GHz). Le configurazioni di memorie disponibili sono tre: 3GB RAM + 32GB storage, 4/6GB RAM + 64GB storage anche se al momento in Italia arriverà solo la configurazione 3/32GB. In tutte le varianti la memoria interna è espandibile con scheda esterna microSD fino ad ulteriori 512GB.

Sul retro troviamo in dotazione una quad-camera così composta:

Camera principale da 48MP (F2.0);

UltraGrandangolare da 8MP (F2.2);

Sensore di profondità da 2MP (F2.4);

Macro da 2MP (F2.4).

Tra le funzioni della fotocamera troviamo la funzione Fuoco Live per far risaltare il soggetto della foto, applicando un effetto professionale allo sfondo. Per personalizzare ulteriormente gli scatti, Galaxy A21s offre vari elementi grafici, filtri e sticker basati sul riconoscimento facciale. Sul retro c’è anche un lettore di impronte digitali. Per la sicurezza, disponibile anche il supporto per il riconoscimento del volto.

Non dimentichiamoci il punto forte del dispositivo: una batteria interna da ben 5000 mAh che supporta la ricarica rapida ad una velocità massima via cavo da 15W.

Samsung Galaxy A21s esegue il sistema operativo Android con interfaccia utente Samsung One UI. E’ disponibile il supporto per l’audio Dolby Atmos.

Samsung Galaxy A21S – scheda tecnica

Sistema Operativo Android Versione Sistema Operativo Android 10 Samsung One UI 2.0 Peso 192 grammi CPU SAMSUNG Exynos 850 2 GHz 8 Core RAM (GB) 3 GB Memoria interna (GB) 32 GB Pollici Display 6.5 Risoluzione Display 720 x 1600 pixel Tipologia Display LCD colori 16 milioni Megapixel Fotocamera 48 Capacita batteria (mAh) 5000

Vai alla scheda completa: Scheda tecnica Samsung Galaxy A21s.

Samsung Galaxy A21S – prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy A21s sarà disponibile nella versione 3GB di RAM e 32GB di storage a partire dalla metà di giugno al costo di 209,90 euro.

Tre le varianti di colore disponibili: Bianco, Nero, Blu. A livello internazionale è prevista la disponibilità anche del colore Rosso.