Samsung Galaxy A31 è ufficiale: scheda tecnica, data e prezzo

Samsung annuncia oggi il nuovo entry level Galaxy A31 che tra i suoi cavalli di battaglai vanta una quadrupla fotocamera, display Infinuty-U ed una batteria da 5.000 mAh, a cui si aggiungono tutte le funzionalità classiche della lineup come la crittografia KNOX.

Il realtà il dispositivo lo avevamo già visto in diversi paesi a Marzo, come in Malesia, ed ora arriva ufficialmente anche in Italia. Con i suoi 5000mAh il nuovo A31 è senza dubbio uno smartphone che strizza l’occhio all’autonomia.

Il produttore punta anche sulla sicurezza attraverso Samsung Knox che protegge il Galaxy A31 dal momento in cui viene acceso.E’ Presente anche il lettore per le impronte digitali integrato nello schermo e permette di pagare con Samsung Pay in sicurezza.

Di seguito, le specifiche tecniche principali del medio di gamma.

Scheda tecnica Samsung Galaxy A31

Display : 6.4” FHD+ (1080X2400) SUPER AMOLED Infinity-U Display

: 6.4” FHD+ (1080X2400) SUPER AMOLED Infinity-U Display Fotocamera : Principale: 48 MP (F2.0) – Ultra-Grandangolare: 8 MP (F2.2) – Profondità: 5 MP (F2.4) -Macro: 5 MP (F2.4). Frontale: 20MP, F2.2

: Principale: 48 MP (F2.0) – Ultra-Grandangolare: 8 MP (F2.2) – Profondità: 5 MP (F2.4) -Macro: 5 MP (F2.4). Frontale: 20MP, F2.2 Dimensioni e Peso : 159.3 x 73.1 x 8.6 mm, 185 g

: 159.3 x 73.1 x 8.6 mm, 185 g Processore : Octa-core Mediatek MT6768 (Dual Core 2.0GHz + Hexa Core 1.7GHz)

: Octa-core Mediatek MT6768 (Dual Core 2.0GHz + Hexa Core 1.7GHz) RAM : 4GB

: 4GB Memoria interna : 64GB espandibile tramite microSD fino a 512 GB

: 64GB espandibile tramite microSD fino a 512 GB Batteria : 5000mAh (Typical), supporto ricarica rapida 15W

: 5000mAh (Typical), supporto ricarica rapida 15W Autenticazione Biometrica: Impronte digitali nel display e riconoscimento del viso

Il device sarà disponibile in vendita in Italia nelle prossime settimane, nei colori Prism Crush Black e Prism Crush Blue al prezzo di 299,90€. La configurazione di memoria prevista per il nostro mercato è quella con 4GB di RAM e 64GB di storage interno.