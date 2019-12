La storia del Galaxy Fold di Samsung è stata molto complessa. Il 2019 ha visto l’arrivo sul mercato di questo tipo di prodotto rivoluzionario, anche se alcuni problemi hanno condizionato la sua disponibilità e le rispettive vendite. Si pensa già al futuro all’interno dell’azienda coreana, tanto che sono trapelati in rete scatti di un curioso terminale a conchiglia dotato di un pannello pieghevole. Si tratterebbe proprio del Samsung Galaxy Fold 2, la cui uscita è prevista per il 2020.

Samsung Galaxy Fold 2 – Le immagini del prossimo pieghevole

Gli scatti provengono da Weibo, il social network cinese. Si nota un dispositivo diverso dal Fold di prima generazione: il display si piega sull’asse orizzontale, il form factor a conchiglia ricorda il Motorola Razr. Dunque il pannello pieghevole si svela soltanto aprendo il dispositivo, lasciando all’esterno un piccolo display per mostrare ora e notifiche. Le immagini mostrano anche due fotocamere posteriori, affiancate da un flash LED.

Il display ha un foro per la fotocamera come nella serie Note

Guardando frontalmente il dispositivo aperto non si possono non notare due particolari: le cornici intorno al display non trascurabili e il foro che nasconde la fotocamera frontale. Per il primo dettaglio, è necessario sottolineare che si tratta di un prototipo e, dunque, il terminale definitivo potrebbe presentare cornici più ridotte. Interessante, invece, vedere il foro per la fotocamera frontale piuttosto che il notch. Samsung ha notato l’apprezzamento degli utenti verso la soluzione adottata sulla serie Note, per questo potrebbe optare per la medesima scelta anche per il Fold 2.

Forse è ancora presto parlare del nuovo pieghevole di Samsung, dato il recente arrivo sul mercato della prima generazione. Non sappiamo se le immagini siano vere, ma è certo che la casa coreana sta già lavorando al secondo modello, che potrebbe essere venduto ad un prezzo più basso del primo.