La famiglia tablet di Samsung si allarga con l’annuncio ufficialedi queste ore del nuovo tablet rugged Galaxy Tab Active3 con supporto alla S-Pen.

Il nuovo tablet ricalca il famoso e robusto design del Galaxy Active 2. Samsung Tab Active3 è realizzato con particolare attenzione al miglioramento della produttività e della sicurezza dei dipendenti in particolare per venire incontro a tutti i professioni come i soccorritori, che utilizzano i guanti per lavorare in modo sicuro negli ambienti e nelle condizioni più difficili.

Galaxy Tab Active 3 – Specifiche tecniche

Il chipset utilizzato per questo Active 3 è il processore Exynos 9810 affiancato da 4 GB di RAM e uno storage fino a 128 GB. Sul lato connettività troviamo tutti i più recenti standard in termini di connettività come la presenza della tecnologia Wi-Fi MIMO ( Multi In, Multi Out ) che offre il massimo della connettività per il trasferimento super veloce dei dati.

La batteria è una capiente unità da 5050 mAh sostituibile e supporta anche la ricarica veloce tramite USB e POGO pin, in modo da poter dedicare più tempo al lavoro e meno a ricaricare il dispositivo.

Inoltre, per le aziende che utilizzano tablet in una posizione fissa, ad esempio per un chiosco multimediale, Tab Active3 ora supporta una modalità senza batteria.

Il comparto fotografico è affidato da una fotocamera posteriore da 13Mpx, utile anche per le funzioni di scansione codici a barre. Il sistema operativo è Android Q con interfaccia Samsung One UI.

Galaxy Tab Active3 Display LCD TFT PLS (1920 x 1200) WUXGA da 8.0 pollici Chipset Samsung Exynos 9810 Octa-core (Quad Core 2.7 GHz + Quad Core 1.7 GHz) Supporto LTE 4G FDD LTE4G TDD LTE Memoria 4 GB di RAM64 GB di archiviazione internaSlot MicroSD (fino a 1 TB) Fotocamera Posteriore: 13 MP con flash, AF, F1.9Anteriore: 5 MP, F2.2 Porta USB 3.1 Gen 1, Pogo Pin Sensori Accelerometro, sensore di impronte digitali, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luce RGB, sensore di prossimità Connettività wireless Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 Ghz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAMWi-Fi Direct SISTEMA OPERATIVO/UPGRADE Android Q GPS GPS + Glonass + Beidou + Galileo Dimensioni, peso 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, 429g Capacità della batteria 5.050 mAh, sostituibile dall’utente Resistenza Resistenza all’acqua e alla polvere IP68, cover protettiva antiurto per la protezione dalle cadute da 1,5 m, MIL-STD-810H Pen S Pen (con certificazione IP68) Sicurezza Knox SuiteAutenticazione biometrica (riconoscimento del viso, scanner di impronte digitali)

Come avrete intuito, Tab Active3 è un dispositivo pensato per la produttività, che offre un’esperienza analoga a quella di un PC in qualunque situazione di lavoro. Tra le novità più rilevanti troviamo la presenza di Samsung Dex, per offrire una funzionalità a doppio schermo che permette di svolgere le attività ovunque ci si trovi, sia in ufficio che sul campo.

Prima di parlare delle specifiche tecniche vogliamo elencare alcune delle funzionalità che contraddistinguono questo Active 3 rispetto ai tradizionali tablet consumer.

Realtà aumentata. Ora è supportato Google ARCore, che mette a disposizione nuovi servizi in realtà aumentata, come la formazione da remoto.

Accesso rapido. Il tasto Active sul lato del dispositivo consente l’accesso immediato alle app o ai programmi utilizzati più spesso: è ideale per le chiamate di emergenza, la scansione, la funzione Push to Talk e molto altro ancora.

Il tasto Active sul lato del dispositivo consente l'accesso immediato alle app o ai programmi utilizzati più spesso: è ideale per le chiamate di emergenza, la scansione, la funzione Push to Talk e molto altro ancora. Predisposizione per la vendita al dettaglio. Galaxy Tab Active3 è ottimizzato per la scansione di codici a barre basata su fotocamera per aiutare i rivenditori a gestire facilmente l'inventario e scansionare i prodotti per l'acquisto. Tab Active 3 supporta anche NFC con EMV Level 1 per il pagamento.

Funzionalità Touch Sensitivity. Quando è attivata nelle impostazioni, la funzionalità Touch Sensitivity consente ai professionisti di continuare a utilizzare Tab Active3 mentre indossano i guanti. Non occorre più perdere tempo per togliersi e rimettersi i guanti.

S-Pen con certificazione IP68. Perfetta per l'acquisizione di firme e per la gestione di documenti complessi in ambienti in cui vengono indossati i guanti, la S-Pen è anche resistente all'acqua e alla polvere.

“Durante lo sviluppo del nuovo Galaxy Tab Active3 abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti e partner e ci siamo concentrati sulla creazione di un prodotto in grado di rendere molto più facile fare qualsiasi cosa. Non solo Galaxy Tab Active3 è più resistente, ma le sue prestazioni sono state aggiornate per supportare le applicazioni più recenti per ottenere la massima produttività”. Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia.

Disponibilità

Il nuovo Galaxy Tab Active3 sarà disponibile da fine ottobre nella versione LTE 64GB Enterprise Edition al prezzo di 529€ nella colorazione Black.