Samsung ha presentato oggi il nuovo Galaxy XCover6 Pro, uno smartphone ruggedappositamente progettato per supportare i lavoratori più esigenti.

KC Choi, EVP e Head of Global Mobile B2B Team, MX Business di Samsung Electronics ha dichiarato:

“L’espansione della tecnologia mobile sul posto di lavoro significa che il business non è più limitato all’ufficio e le aziende devono evolversi per stare al passo con questo scenario in continua evoluzione. Abbiamo creato la serie Galaxy XCover Pro per dare alle aziende un dispositivo mobile resistente, in grado di supportare i lavoratori in prima linea. Siamo entusiasti di estendere ulteriormente questo impegno con l’introduzione di Galaxy XCover6 Pro, un dispositivo che abbina resistenza e connettività senza limiti, per consentire il successo di aziende di ogni tipo e dimensione.”

Prestazioni potenti per una produttività imbattibile

Galaxy XCover6 Pro rappresenta un’innovazione per quanto riguarda le prestazioni resistenti ed è alimentato da un processore Snapdragon 778G 5G a 5nm.E’ inoltre presente uno slot per espansione microSD inoltre è anche il primo dispositivo della serie XCover a supportare la rete 5G.

XCover6 Pro ha uno spessore inferiore ai dieci millimetri ed è dotato di un display dinamico full-screen da 6,6 pollici con un refresh rate fluido di 120 Hz.

Specifiche

Galaxy XCover6 Pro Display* 6.6”20:9, FHD+**, TFT, frequenza aggiornamento schermo fino a 120Hz**, Corning® Gorilla® Glass Victus®+, Touch Sensitivity*** OS Android 12.0 Dimensioni 168.8 x 79.9 x 9.9mm(235g*) Camera Posteriore 50MP F1.8, AF + 8MP F2.2, Ultragrandangolare + Flash Frontale 13MP F2.2 Memoria & Archiviazione* 6 + 128GB, microSD espandibile fino a 1TB** Processor Processore Octa-Core 6nm Batteria*** Sostituibile dall’utente**, 4,050mAh (tipico)* Connettività 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax, 802.11mc)***, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.2, NFC (eSE) SIM Dual Sim Interfaccia Type-C USB 3.2, POGO Pin (solo per la ricarica) Sensori Accelerometro, Sensore geomagnetico, Giroscopio, Luce ambientale, Impronte digitali, Prossimità,. GPS GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS* Robustezza IP68*, Certificazione MIL-STD-810H **,Corning® Gorilla® Glass Victus®+ Sound Dolby Atmos® Microfono 2 Microfoni Sicurezza Samsung Knox Autenticazione Biometrica Riconoscimento facciale, impronta digitale con tasto di accensione (tasto laterale) Chiave programmabile Personalizzazione via Tasto XCover e Tasto Superiore

Con Galaxy XCover6 Pro, gli utenti possono comodamente prolungare la durata della batteria del proprio dispositivo, in quanto la batteria di lunga durata e intercambiabile è facilmente sostituibile con una nuova quando si esaurisce. Inoltre, grazie alla comoda funzione di ricarica POGO, più utenti possono agganciare il proprio dispositivo e ricaricarlo rapidamente.

Il Galaxy XCover6 Pro è dotato di Samsung DeX, che consente agli utenti di connettere il proprio dispositivo a un display esterno, a una tastiera e a un mouse per godere di un’esperienza analoga a quella di un PC. I dipendenti possono anche utilizzare il loro XCover6 Pro per scattare foto e prendere appunti mentre sono in viaggio, per poi accedere senza problemi alle informazioni acquisite e creare report una volta tornati alla loro scrivania, il tutto utilizzando un unico dispositivo.

Resistente e sottile per ambienti di lavoro sfidanti

Galaxy XCover6 Pro è stato progettato per resistere a condizioni di lavoro particolarmente sfidanti, diventando così il partner perfetto per qualsiasi tipo di lavor grazie al design resistente certificato MIL-STD-810H, al grado di protezione IP68 e al vetro Corning Gorilla Glass Victus+, è in grado di resistere alle intemperie, alle cadute e ad altri rischi legati al lavoro sul campo. Inoltre, negli ambienti in cui è necessario indossare i guanti o in cui i lavoratori utilizzano il dispositivo all’aperto sotto la pioggia, è possibile regolare le impostazioni di Touch Sensitivity per aumentare la ricettività dello schermo, mentre i miglioramenti per il tocco in ambienti umidi ne facilitano l’utilizzo quando le mani sono umide, ad esempio in condizioni di pioggia.

Samsung fornisce inoltre aggiornamenti di sicurezza fino a cinque anni e quattro ulteriori aggiornamenti di One UI e OS dopo il lancio iniziale a livello globale, contribuendo a raggiungere l’obiettivo di Galaxy for the Planet di ridurre i rifiuti elettronici.

Creato su misura per le esigenze aziendali mobile di oggi

Il Galaxy XCover6 Pro è stato progettato per aiutare le aziende a crescere grazie alla continua evoluzione della tecnologia mobile. È protetto da Samsung Knox, la piattaforma leader di Samsung per la sicurezza mobile end-to-end, che offre una protezione a più livelli a partire dal chip. La piattaforma funziona come una cassaforte con protezioni basate sull’hardware, completamente integrate con il software per offrire una protezione end-to-end e in tempo reale contro le continue minacce che affliggono la forza lavoro moderna.

La One UI di Samsung offre, inoltre, un ulteriore livello di protezione, consentendo agli amministratori IT e agli utenti di controllare facilmente i propri dispositivi con un’interfaccia intuitiva che include opzioni di condivisione e protezione trasparenti. Gli amministratori possono gestire da remoto la protezione dei dispositivi per garantirne la sicurezza e l’assenza di manomissioni, mentre il supporto biometrico del riconoscimento facciale e delle impronte digitali assicura che l’utente previsto sia l’unico in grado di accedere al dispositivo.

Galaxy XCover6 Pro può essere adattato a qualsiasi azienda. Include due tasti programmabili che possono essere personalizzati per svolgere funzioni specifiche[15], a seconda dell’azienda. Gli utenti possono anche utilizzare il dispositivo come scanner di codici a barre di livello aziendale grazie a Knox Capture o come walkie-talkie grazie al push-to-talk, ora dotato di un volume dell’altoparlante più alto che mai. Inoltre, poiché ogni lavoro ha esigenze diverse, XCover6 Pro viene fornito con un’ampia gamma di accessori Samsung e dei partner, come Smart Case, caricatori POGO/multi-device/batteria, supporti di ricarica, clip da cintura e auricolari PTT.

Prezzo e Disponibilità

Galaxy XCover6 Pro sarà disponibile in Italia da metà luglio 2022 a partire da 629€.

Per ulteriori informazioni sugli ultimi dispositivi Galaxy di Samsung, visitare il sito ufficiale Samsung.

