Samsung s ha svelato One UI 7, un aggiornamento che unisce un design audace a funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Progettata per offrire un’esperienza più naturale e personalizzata, la nuova interfaccia permette agli utenti di interagire con i dispositivi Galaxy come mai prima d’ora.

One UI 7 si distingue per una schermata home semplificata, widget ridisegnati e una schermata di blocco completamente rinnovata, elementi che garantiscono un’interazione fluida e immediata. Il nuovo “Now Bar”, integrato direttamente nella schermata di blocco, offre aggiornamenti in tempo reale: durante una corsa mattutina, per esempio, è possibile controllare i progressi e verificare quale brano sta suonando sui Galaxy Buds con un semplice swipe, senza dover sbloccare il dispositivo.

Funzionalità AI che semplificano la vita quotidiana

Ma l’innovazione di One UI 7 non si ferma all’aspetto estetico. Le nuove funzionalità AI, come Galaxy AI, riducono la necessità di passare continuamente da un’app all’altra, ottimizzando le operazioni quotidiane. Con AI Select, basato sul contesto, basta uno swipe sul pannello Edge per, ad esempio, salvare un breve video in formato GIF. Inoltre, Writing Assist 4 permette di riassumere o formattare automaticamente testi selezionati, rendendo l’editing più rapido e intuitivo.

Gli utenti troveranno anche nuove soluzioni creative: Drawing Assist 5 consente di dare forma alle idee combinando input testuali, immagini e schizzi, mentre Audio Eraser facilita l’editing audio, isolando e rimuovendo in pochi istanti i rumori indesiderati dai video.

L’integrazione con Google Gemini 7

Un ulteriore punto di forza è la profonda integrazione con Google Gemini 7, che trasforma il controllo del dispositivo in un’esperienza naturale e immediata. Bastano pochi secondi: premendo a lungo il pulsante laterale e formulando una richiesta — come trovare ristoranti italiani pet-friendly con posti a sedere all’aperto — Gemini risponde in maniera istantanea. Anche le Impostazioni sono state rivoluzionate: un semplice comando vocale, tipo “I miei occhi sono stanchi”, farà apparire opzioni consigliate per regolare luminosità o attivare la modalità Eye Comfort Shield.

Disponibilità e modelli supportati

Il rollout di One UI 7 partirà il 7 aprile, debuttando sui modelli Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, per poi estendersi gradualmente ad altri dispositivi, inclusi Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Z Flip5, e i tablet Galaxy Tab S10 e Galaxy Tab S9. È importante notare che la disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare a seconda del modello e del mercato.

