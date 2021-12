Sta per debuttare la nuova serie tv di Carlo Verdone “Vita da Carlo” (prodotta da Filmauro e disponibile su Amazon Prime Video) che unisce il binomio vita casalinga e tecnologia con i prodotti Samsung.

La serie vuole essere uno sguardo su una verosimile quotidianità del famoso autore, regista, e attore Carlo Verdone, che interpreta se stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione. Il tutto sapientemente correlato a un’attualità che irrompe nella vita privata e professionale di Verdone.

Se la normalità fra le mura di casa Verdone è frenetica, a donare comfort, stile e tecnologia ci pensa Samsung. L’azienda coreana ha infatti collaborato con la produzione della serie tv con due attori d’eccellenza, simbolo della ricercatezza e dell’innovazione Samsung per la casa: il frigorifero personalizzabile e modulare Samsung BESPOKE e il tv lifestyle Samsung The Frame. Cucina e salotto, teatro di confronti familiari e di incontri professionali, hanno così due protagonisti d’eccellenza accanto alla graffiante comicità di Carlo Verdone.

BESPOKE è il frigorifero personalizzabile e modulare lanciato in Italia da Samsung nel 2021 e che grazie alle sue colorazioni e combinazioni esprime un nuovo concetto di elettrodomestico che alla funzionalità unisce design, stile e colore. Disponibile in versione combinato, monoporta e monoporta slim, BESPOKE è il custode perfetto dei cibi e… dei segreti che si celano in cucina, ma anche l’elemento perfetto in un ambiente che richiede personalità e stile.

Il TV lifestyle The Frame coniuga in un unico prodotto design e tecnologia all’avanguardia: grazie al form factor sottile e alle cornici personalizzabili in differenti opzioni di colore, The Frame completa perfettamente l’estetica dell’appartamento romano di Verdone. The Frame è un TV con tecnologia QLED 4K Samsung, restituisce il 100% di volume colore, e la cui tecnologia Dual LED aumenta il contrasto in base alla temperatura di retroilluminazione per una resa cromatica ottimale. Tuttavia, appeso a muro come un quadro, grazie alla staffa No Gap Wall-Mount, è anche la porta di accesso ad oltre 1400 opere d’arte, trasformandosi in un quadro quando è spento. Non a caso, The Frame viene scelto come strumento nella casa romana di Verdone per assistere alle ultime notizie dei telegiornali, all’interno di un’elegante cornice.

Samsung BESPOKE e Samsung The Frame sono le idee perfette per plasmare ogni ambiente domestico secondo i propri gusti personali, con finiture pregiate e design d’eccellenza; ad alto tasso tecnologico: utili suggerimenti anche per chi è alla ricerca del perfetto regalo di Natale da fare a se stessi o alla propria casa.

