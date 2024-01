Stanno per arrivare in commercio delle nuove cover protettive in grado di aumentare la resistenza agli urti dei nostri dispositivi. Infatti SBS, noto per la sua consolidata tradizione nell’offrire prodotti di alto livello prestazionale ed efficienza, continua a spingersi verso nuovi orizzonti di innovazione, rivoluzionando il panorama degli accessori per dispositivi mobili.

In particolare, la categoria delle protezioni per smartphone ha raggiunto nuove vette grazie alla partnership con D3O, azienda riconosciuta a livello internazionale per la realizzazione di protezioni più sottili e avanzate contro gli impatti, utilizzate in tutto il mondo da soldati, atleti professionisti e lavoratori dell’industria.

La collaborazione sinergica tra queste due realtà ha dato vita a una gamma di prodotti che vanno oltre la protezione tradizionale. Il materiale impiegato è stato concepito e prodotto da un team di esperti chimici e ingegneri nei laboratori londinesi di D3O, risultando in un materiale morbido, flessibile e, al contempo, ultraresistente. Questa combinazione di innovazione, prestazioni e design all’avanguardia rappresenta il vertice dell’eccellenza nel settore degli accessori per dispositivi mobili.

“È con entusiasmo che collaboriamo con un marchio innovativo e leader come D3O. Insieme, miriamo a raggiungere un nuovo livello di protezione per i dispositivi del nostro target consumer, offrendo prodotti di prestigio con standard qualitativi, prestazionali e di sicurezza elevati”, commenta Marco Visconti, Marketing and Product Director.

La nuova linea sviluppata comprende cover e screen protector realizzati con il materiale D3O, fornendo una protezione più sottile e avanzata per i telefoni contro urti e cadute. In caso di impatto, il materiale D3O assorbe e dissipa l’energia generata. Una volta assorbito l’impatto, il materiale ritorna al suo stato originale, riducendo drasticamente i danni al dispositivo.

Si apre così un nuovo orizzonte di innovazione che si integra perfettamente nell’ampio panorama di protezioni offerte da SBS. La collaborazione tra due eccellenze del settore consente di offrire una risposta ancor più completa a una delle esigenze fondamentali dei mobile users: la protezione totale del proprio dispositivo.

“Questa partnership rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di offrire soluzioni di protezione avanzate. SBS condivide la nostra passione per l’innovazione e l’eccellenza, e insieme miriamo a ridefinire gli standard di protezione per dispositivi mobili”, commenta infine Mostyn Thomas, Global Brand Director di D3O.

Questo connubio strategico tra SBS e D3O non solo rappresenta un valore aggiunto per entrambe le aziende coinvolte, ma anche un asset chiave nell’espansione verso nuove frontiere di protezione per dispositivi mobili.

