Signify presenta la nuova campagna ‘La luce cambia tutto!’, per comunicare i benefici legati ad una corretta illuminazione domestica, che sia anche efficiente ed eco-friendly per il Pianeta.

Poiché infatti l’illuminazione rappresenta circa il 9% del consumo medio di elettricità all’interno di una casa, oggi più che mai è fondamentale monitorare e prendere le decisioni corrette rispetto ai consumi legati alla luce. In questo contesto, la nuova campagna sottolinea in modo divertente ma efficace l’importanza del passaggio al LED e, in particolare, alle lampadine della linea Philips LED Nuova Classe A di Signify.

Scegliere i prodotti di questa gamma significa infatti assicurarsi un risparmio energetico del 60% rispetto agli apparecchi LED standard, con un conseguente impatto positivo sulle attività quotidiane. Si pensi ad esempio a chi per indole è particolarmente accorto e parsimonioso e che, per risparmiare sulla bolletta della luce, compie un difficile percorso a ostacoli dalla camera da letto al bagno, per poi picchiare accidentalmente il mignolo contro quello spigolo di cui ogni volta si dimentica.

Oppure a quello studente scapestrato che si ritrova a studiare al buio e a disseminare i propri compiti di errori banali. Da qui il concept della campagna ‘La luce cambia tutto!’, perché una corretta illuminazione può davvero fare la differenza, per la bolletta, per il Pianeta e anche per il risultato delle nostre semplici attività quotidiane. Inoltre, questa gamma si caratterizza per una più lunga durata di vita dei prodotti – pari a 3.5 volte rispetto alle lampadine LED standard eliminando così gli sprechi – e contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 per un minor impatto ambientale.

La campagna sarà live sulle maggiori emittenti italiane – Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Montecarlo, Radio Subasio, Radio Bruno, Radio Norba e altri network locali – dal 22 gennaio fino all’11 febbraio con diversi soggetti nei formati da 30” e 15”. A partire dal 23 gennaio sarà supportata anche da attività social media e search.

