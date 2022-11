Signify ha vinto il premio ‘Gold International Design Excellence Award (IDEA)’ per la collezione Philips MyCreation Coastal Breeze di lampade realizzate con materiali circolari. La collezione ha inoltre ricevuto un riconoscimento speciale nella categoria di premio ‘Fast Company Innovation’ dei Design Awards, nel corso della Dutch Design Week tenutasi nel mese di ottobre ad Eindhoven, in Olanda.

Nel dettaglio, il modello Philips MyCreation Fishing Net Lamp si è aggiudicato il premio ‘Gold IDEA’ promosso dalla Industrial Designers Society of America (IDSA).

IDEA, che è tra le più longeve e prestigiose iniziative a premiare il design, riconoscendone e promuovendone il valore nei più svariati ambiti, ha riconosciuto a Coastal Breeze il premio ‘Fast Company Innovation’ nella nuova categoria di design circolare.

Kevin Raaijmakers, Head of Growth for 3D Printing di Signify ha dichiarato:

“La collezione Coastal Breeze è speciale perché oltre ad essere bella esteticamente ha un nobile scopo. La Dutch Design Week è stata per noi l’occasione ideale per mostrare il reale impatto positivo che possiamo avere quando siamo consapevoli dei prodotti che accogliamo all’interno delle nostre abitazioni. Come Signify, desideriamo condividere ciò che abbiamo imparato sull’inquinamento degli oceani e le soluzioni entusiasmanti che abbiamo a nostra disposizione per dare nuova vita ai rifiuti che tutti noi generiamo. Siamo pertanto orgogliosi che la Dutch Design Week abbia riconosciuto e valorizzato il nostro impegno come una risorsa preziosa per l’intero mondo del design”

MyCreation Coastal Breeze

La collezione Philips MyCreation Coastal Breeze, costituita da lampade dalle linee morbide e organiche, con lo stesso tipico colore verde bluastro delle reti da pesca, regala preziose sfumature tra le tonalità del verde e del blu insieme a piccole irregolarità luminose che rendono ogni lampada diversa dalle altre. La luce morbida e diffusa rivela inoltre la trama 3D del paralume.

Infine, anche le texture prendono ispirazione dagli elementi del mare, tra cui dune di sabbia, acqua increspata e squame di pesce.

Nel richiamare quindi la bellezza delle zone costiere, lo scopo è contribuire a preservare queste aree per le prossime generazioni. Si stima infatti che la plastica oceanica sia costituita da reti da pesca, lenze e corde per un quantitativo che oscilla tra il 10% e il 46%. Le reti, ad esempio, vengono spesso gettate nell’oceano, mettendo in pericolo la vita della fauna marina. Di conseguenza, trasformare questi rifiuti in filamenti 3D permette di eliminare 4,5 metri di rete da pesca per ciascun apparecchio realizzato.

Tuttavia, oltre a riciclare la plastica oceanica, il processo di stampa 3D di Signify contribuisce alla riduzione degli sprechi e favorisce un’economia circolare. Gli articoli possono infatti essere stampati localmente su richiesta, senza quindi creare stock in eccesso.

Inoltre, proprio per l’assenza di collanti e una minore presenza di viti, gli apparecchi sono facili da smontare e riparare. Infine, con emissioni inferiori fino al 76% nei processi di fornitura e produzione e un risparmio fino al 28% al momento del trasporto, gli apparecchi di illuminazione stampati in 3D costituiscono una valida alternativa dalle ridotte emissioni di carbonio rispetto alla produzione tradizionale.

Le reti da pesca in nylon provengono da pescatori che operano sulla costa della Cornovaglia del Regno Unito e sono poi trasformate in granulato, il materiale di base per il filamento di stampa 3D, da Fishy Filaments, partner di Signify. La materia prima viene quindi trasformata in filamento a Maarheeze, nei Paesi Bassi, e successivamente stampata in 3D a Turnhout, in Belgio.

La collezione Philips MyCreation Coastal Breeze è al momento disponibile in anteprima per l’acquisto sul sito e-commerce di Philips MyCreation in Olanda, Belgio, Danimarca e Svezia, in attesa dell’apertura dei canali di vendita per l’utenza italiana

Per scoprire la collezione Philips MyCreation Coastal Breeze è disponibile il seguente link: https://nl.mycreation.lighting.philips.com/en/collections/coastal-breeze

