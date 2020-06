Sky Wifi è ufficiale: ecco l’offerta fibra di Sky e le città coperte

Come preannunciato in queste settimane Sky è ufficialmente diventato operatore di banda ultralarga in fibra ottica con la prima offerta che si chiama Sky Wifi ed è disponibile da oggi (solo ai già abbonati a Sky) in 26 delle più grandi città italiane.

Entro l’estate le città diventeranno 120 e ci saranno anche cinque quartieri di Roma; più avanti l’offerta sarà sottoscrivibile anche da chi non è già abbonato a Sky anche se non è ancora chiaro quando.