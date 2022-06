Con l’estate ed il caldo in arrivo è il momento giusto per organizzare serata all’aperto in compagnia. Balcone o giardino o veranda, non importa: basta un proiettore, un telo e la cassa giusta per trasformare le serate estive in momenti unici.

Teufel in questo può venirci in aiuto grazie alle sue proposte audio bluetooth per rendere le nostre serate estive magiche. Vediamone qualcuna insieme, approfittando anche di interessanti sconti disponibili in questi giorni.

I prezzi scontati sono disponibili sul sito ufficiale Teufel fino a domani 22 Giugno 2022 alle ore 23.59 inserendo il codice VKF-N3RG-UWI al momento del checkout.



BOOMSTER – lo speaker portatile

Per soddisfare anche i più fanatici della musica, Teufel ha progettato BOOMSTER, un potentissimo sistema audio mobile per eventi. Film in giardino? Nessun problema! Stereo

Bluetooth DAB + / FM per interni ed esterni, portatile con batteria agli ioni di litio ad alta capacità per tempi di riproduzione estremamente lunghi, riproduce fino a 18 ore a

volume medi. Dotato di tecnologia Dynamore per un ampio palcoscenico sonoro.

Prezzo €369,99 ora in offerta a €349,99

MOTIV GO – speaker Bluetooth

Suono di qualità con un piccolo altoparlante stereo Bluetooth portatile, un’esperienza di ascolto straordinaria. Pulsanti per la gestione delle varie funzioni posizionati sul dispositivo, batteria ad alta capacità per una durata di 12 ore e con la modalità party: due dispositivi possono connettersi contemporaneamente e riprodurre musica uno

dopo l’altro.

Prezzo €249,99 ora in offerta a €199,99

CINEBAR ONE – la soundbar piccola ed espandibile

Una soundbar compatta che supera di gran lunga le proprie dimensioni già dal primo suono. Piccola e versatile regala un suono travolgente per film, musica e videogiochi.

Bluetooth per lo streaming wireless e telecomando per funzionamento a distanza.

Con tecnologia Dynamore Ultra è possibile sperimentare il suono surround virtuale.

Prezzo €299,99 ora in offerta a €249,99

CINEBAR 11 “2.1-Set”

su il sipario per il grande cinema Ideale per i film, serie tv e videogiochi con bassi profondi e alti nitidi. Con un subwoofer permette una riproduzione emozionante, tecnologica Dynamore made in Berlin il surround virtuale è ancora più nitido.

Bluetooth per la trasmissione wireless e funzionamento tramite telecomando.

Prezzo €449,99 ora in offerta a €399,99

STEREO L – potenza ed eleganza

Diffusore a torre in legno laccato che riproducono suoni realistici , come assistere ad un “concerto dal vivo”. Con un totale di tre woofer, un driver di gomma media e un tweeter

offrono un suono forte e deciso. Grazie alla docking station sarà possibile utilizzarli con altri sistemi compatibili. Dotati di Bluetooth per uno streaming sonoro sempre pronto.

Prezzo €1799,99 ora in offerta a €1699,99

