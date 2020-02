Il noto register e provider di servizi web GoDaddy si è da poco rifatto il look, con una nuova identità accompagnata da un nuovo logo molto minimal ribattezzato The “Go” che nei prossimi giorni vedremo per le strade di Roma e Milano.

GoDaddy ha mantenuto il suo logo cartoon-style per moltissimi anni e solamente nel 2018 ha deciso di rimuoverlo continuando ad operare, fino ad oggi, solamente con il proprio proprio trademark.

Il nuovo logo è arrivato nei giorni scorsi direttamente sulla pagina ufficiale di Twitter di GoDaddy e rappresenta un impegno importante espandendo la sua missione di dare forza agli imprenditori di tutti i giorni grazie a soluzioni web. A dare vita al logo The “GO” è stato il team interno di design di GoDaddy in collaborazione con i brand esterni Codo e Lippincott.

Our new logo, the GO, is all about empowering you — the everyday entrepreneur — to do what you love. Go after your dreams and make ‘em real, knowing we’re here to help every step of the way. #makeyourownway pic.twitter.com/8eVtTRrSID

— GoDaddy (@GoDaddy) January 14, 2020