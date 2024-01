TP-Link ha annunciato con orgoglio che i nuovi router Archer BE800 e Deco Be85 sono stati ufficialmente certificati Wi-Fi CERTIFIED 7 dalla Wi-Fi Alliance, posizionandosi tra i primi router consumer al mondo ad ottenere questa prestigiosa certificazione. Wi-Fi CERTIFIED 7 rappresenta un programma di certificazione sviluppato dalla Wi-Fi Alliance, mirato a garantire che i dispositivi wireless rispettino i più elevati standard in termini di interoperabilità, sicurezza e una vasta gamma di protocolli Wi-Fi.

Questa certificazione sottolinea l’impegno di TP-Link nell’offrire dispositivi di alta qualità e prestazioni di interoperabilità eccellenti. Wi-Fi 7, la più recente generazione dello standard Wi-Fi, porta miglioramenti significativi alle reti WLAN nelle bande di frequenza di 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, fornendo una banda più ampia, latenze ridotte e maggiore affidabilità.

“I dispositivi Wi-Fi CERTIFIED assicurano un’esperienza d’uso di alto livello fra i miliardi di dispositivi dell’ecosistema Wi-Fi”, ha affermato Kevin Robinson, Presidente e CEO di Wi-Fi Alliance. “Ci complimentiamo con TP-Link sia per aver conseguito lo status di Wi-Fi CERTIFIED sia per il suo impegno nell’offrire la miglior esperienza d’uso, in termini di prestazioni ed affidabilità, ai propri utenti”.

Gli Archer BE800 e Deco BE85 di TP-Link offrono una larghezza di banda di 320 MHz e sfruttano tecnologie all’avanguardia come MLO (Multi-Link Operation) e 4K-QAM, che contribuiscono ad aumentare le prestazioni del Wi-Fi 7. Questi modelli rappresentano la scelta ideale per attività come lo streaming video, il gaming online, contenuti AR/VR, trasferimento di grandi file e la riproduzione di video con definizione 8K.

In quanto leader globale nel settore dei router Wi-Fi, TP-Link si impegna costantemente a offrire dispositivi con le specifiche tecniche più avanzate. Le linee Deco e Archer di TP-Link offrono una vasta gamma di modelli che coprono i segmenti entry, medium e premium, per soddisfare le esigenze di networking di ogni categoria di utenti. L’azienda è focalizzata nel rendere disponibili dispositivi ai consumatori con le più elevate velocità, garantendo un’esperienza di rete gratificante e all’avanguardia.

