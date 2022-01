A partire da oggi 24 gennaio 2022 e fino al 30 Marzo parte l’iniziativa vivo Cashback che permette a tutti i clienti che acquisteranno gli smartphone vivo X60 Pro 5G, V21 5G e Y72 5G, nei punti vendita e store online aderenti all’iniziativa, di ricevere 100€ di rimborso per il modello X60 Pro 5G, 70€ per il modello V21 5G e 30€ per il modello Y72 5G.

Vediamo meglio i tre modelli che fanno parte dell’iniziativa:

X60 Pro

X60 Pro 5G è stato progettato in collaborazione con ZEISS ed è caratterizzato da un design elegante e ultrasottile.

Vivo X60 Pro, integra tre fotocamere posteriori, un sensore principale da 48MP abbinato a un super grandangolare da 13MP, un obiettivo per i ritratti da 13 MP e una fotocamera frontale da 32MP.

Tra le caratteristiche più innovative c’è il Gimbal 2.0: un sistema di stabilizzazione che permette di scattare immagini e realizzare video stabili e nitidi anche in movimento. X60 Pro dispone della funzionalità Extended RAM 2.0 che permette agli utenti di beneficiare di ulteriore memoria RAM (4GB). A livello di user-experience, si traduce in performance più elevate e fluide quando si utilizzano più applicazioni contemporaneamente o si ha necessità di passare da un’applicazione all’altra.

V21 5G

Il modello V21 5G è il modello vivo che si distingue per la presenza del Dual Spotlight frontale: una caratteristica che combina la luce dei due flash integrati nella parte superiore del display con la luce soft dello schermo per illuminare in modo uniforme i video e i selfie. Il dispositivo è dotato di una fotocamera frontale da 44MP, ha uno spessore di 7,29 mm e pesa 175 g, ideale quindi per essere riposto in qualsiasi borsa o tasca di jeans. V21 incorpora diverse funzionalità moderne come l’opzione Dual View Video 1.0, che consente riprese a doppia visualizzazione con due delle tre fotocamere, e la modalità AI Night Portrait, dotata di un potente e innovativo algoritmo AI che riduce il rumore in ambienti bui, permettendo così una migliore messa a fuoco e chiarezza dei ritratti. Anche il V21 5G integra la funzionalità Extended RAM 2.0 che permette agli utenti di beneficiare di ulteriori 4GB di memoria.

Y72 5G

Infine, vivo Y72 5G lo smartphone pensato per chi è alla ricerca di un device caratterizzato dall’ottimo rapporto prezzo-prestazioni. Dotato di una fotocamera principale da 64MP, vivo Y72 5G integra una batteria da 5000mAh che, combinata alla tecnologia Fast Charge, garantisce una maggior durata anche in caso di utilizzo intensivo durante tutto il giorno. Anche Y72 5G è dotato della funzione Extended RAM 2.0 grazie alla quale lo smartphone acquisisce 4GB di RAM per un’esperienza d’uso più fluida. Le diverse funzionalità sono state pensate per garantire la massima affidabilità sia per l’uso quotidiano sia per l’intrattenimento; Y72 5G è infatti lo strumento ideale anche per chi ama utilizzare lo smartphone per giocare online oppure per guardare i film streaming.

Dettagli sulla promozione

Aderire all’iniziativa vivo Cashback è semplicissimo: una volta acquistato uno dei prodotti (X60 Pro 5G, V21 5G e Y72 5G) presso i retailer, store online aderenti all’iniziativa e Store vivo Italia su Amazon.it, basterà caricare le prove d’acquisto, dal 24 gennaio 2022 al 4 aprile 2022 inclusi, sul sito www.vivopromo.it; una volta che la procedura è andata a buon fine, il rimborso verrà effettuato direttamente sul conto corrente dei clienti.

