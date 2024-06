Vivo segna il suo ritorno sul mercato italiano con una novità: il vivo V40 SE 5G. Questa aggiunta alla serie V, nota per le sue prestazioni innovative e i prezzi accessibili, si distingue per il design sofisticato e l’eleganza, permettendo agli utenti di catturare i momenti più preziosi. Il lancio di questo primo modello di nuova generazione segna anche l’inizio di una collaborazione con WINDTRE, uno degli operatori di telecomunicazioni più importanti in Italia.

Il vivo V40 SE 5G è progettato per soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti, bilanciando perfettamente il rapporto qualità-prezzo. Tra le sue caratteristiche principali spiccano il design raffinato, un comparto fotografico avanzato, la connettività 5G e la ricarica rapida. Disponibile nelle eleganti varianti Crystal Black e Leather Purple, il dispositivo vanta un ampio display AMOLED (FHD+) da 6.67” con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità di 1800 nits. Lo schermo ospita una fotocamera frontale multi-style da 16MP, personalizzabile con quattro modalità diverse (standard, naturale, vintage film e colori accesi) grazie al software dedicato. Il sistema fotografico posteriore è composto da una tripla fotocamera: un sensore principale Ultra-Sensing da 50MP, un grandangolare Super-Wide da 8MP e un Super Macro da 2MP.

Il cuore tecnologico del vivo V40 SE 5G è il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 a 4nm, che assicura fluidità ed efficienza. A supportarlo, fino a 16 GB di RAM (8 GB + 8 GB espandibile) e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite microSD, per un ampio spazio di archiviazione. La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia fino a due giorni e supporta la ricarica rapida a 44W, raggiungendo il 70% di carica in soli 38 minuti.

“Siamo entusiasti di annunciare il lancio in Italia del nuovo vivo V40 SE 5G. Questo smartphone, seguendo la tradizione della serie V, combina design accattivante, prestazioni solide e una lunga autonomia”, ha dichiarato Roberto Goffredo, Head of Sales – Operators di vivo Italia. “La qualità complessiva del V40 SE 5G ci ha permesso di rinnovare la nostra partnership con WINDTRE, un operatore leader di mercato, con cui prevediamo una collaborazione a lungo termine e ulteriori novità nel 2024”.

Fabrizio De Lorenzo, Head of Mobile & Home Devices di WINDTRE, ha aggiunto:

“La collaborazione con vivo Italia ci permette di offrire ai nostri clienti servizi all’avanguardia e una tecnologia sempre più performante”.

Prezzo e disponibilità

Il vivo V40 SE 5G è disponibile nei negozi WINDTRE al prezzo di 299,90 euro, acquistabile in un’unica soluzione o a rate tramite carta di credito. Inoltre, è possibile abbinare lo smartphone all’offerta estiva di WINDTRE “Unlimited SMART 5G”, che offre giga illimitati per sempre, con un costo aggiuntivo di 3,99 euro. L’acquisto del V40 SE 5G è rateizzabile anche tramite addebito diretto sul conto corrente (SDD) e con finanziamento a tasso zero.

