POWER U30 di Wiko è uno smartphone che non vuole farvi di certo rimanere senza batteria, infatti migliorare l’autonomia dei device e la user experience, attraverso l’implementazione di batterie long lasting e l’hardware ottimizzato sono due dei principi cardine che hanno guidato la filosofia produttiva di Wiko degli ultimi anni.

Meno di 2 cariche a settimana – SUPER BATTERIA DA 6000 MAH CON AI POWER

Power U30 di Wiko è appena stato definitouno dei migliori battery phonesul mercato daDXOMARK,con un punteggio di 98 sul fronte autonomia, ha davvero eccelso nei test effettuati.

DXOMARK ha effettuato le valutazioni delle prestazioni della batteria in base agli utilizzi nellavita reale, simulando in laboratorio e sul campo gli scenari tipici di utilizzo di uno smartphone, fatto di conversazioni telefoniche, utilizzo di social network, streaming di musica e video, chat e molto altro.

Grazie alla batteria da6.000 mAhottimizzata dall’AIPower, Power U30 di Wiko garantisce effettivamente fino a4 giornidi autonomiacon una sola carica. Latecnologia di risparmio energeticointelligenteintegrata permette di controllare il comportamento delle app di terze parti e il consumo di energia, estendendo l’autonomia oltre le aspettative. La batteria del Power U30 è anche dotata dellaricarica veloce da 15WtramiteUSB type C.

Wiko U30 ha un ampiodisplay da 6.8”con larisoluzione HD+. Il formato è20.5:9connotch a V eoffre unaexperience borderlessmassimizzando l’ampiezza dello schermo, garantendo maneggevolezza nonostante le dimensioni generose. A rendere ancora più resistente il display ci pensa ilPanda glass.

La memoria interna è da64GB ma sono espandibili con unascheda MicroSD da 256GB. La RAM è invece da4GB mentre il chipset è un MediaTek Helio G35 2.3GHz Octacoreassicura prestazioni fluide e ottimizzate per migliorare l’esperienza di gaming.

TRIPLA FOTOCAMERA CON AI

Wiko U30 ha un obiettivo principale da 13MPdella tripla fotocamera di Power U30. Mentre la seconda lente da2MPassicura l’effetto bokeh e, per un approccio più smart al bilanciamento della luce,l’obiettivo AIfa tutto il lavoro! Il suosensore CMOSsupporta la fotocamera principale, utilizzando Auto Scene Detection, ideale per massimizzare la resa delle foto in condizioni di scarsa luminosità. Sul lato opposto c’è invece lacamera anteriore da 8MP.

LA PRATICITÀ DELLE FUNZIONALITÀ GOOGLE A PORTATA DI CLIC

Con iltasto integrato di Google Assistantè ancora più facilegestire le proprie attività, tenersi in contatto con i propri amici, fare ricerche e molto altro ancora. Basta tenere premuto il pulsante per iniziare. E grazie all’implementazione dell’ultima versione diAndroid 11 di Google, progettata per semplificare la gestione di alcuni aspetti dell’utilizzo dello smartphone, come le conversazioni, l’interazione con i dispositivi connessi, la privacy e tanto altro, Power U30 aiuta a rendere la user experience sempre più personalizzata, a seconda delle proprie esigenze.

ACCESSORI SU MISURA

LoSmart Foliodel Power U30 offre una protezione discreta per consentire di visualizzare chiamate, notifiche e musica attraverso la finestra presente sul case frontale, con una semplice e rapida occhiata. Progettato per garantire massimo comfort ed ergonomia, ha un design morbido ed easy-grip. Con l’opzione“standing”, Smart Folio diventa anche un pratico sostegno che permette all’utente di immergersi in giochi e video, a mani libere. Ilvetro temperatoultra-resistente protegge, invece, il display da urti e graffi mantenendo intatta la sensibilità del touchscreen, che resterà pulito grazie a un trattamento anti-impronta. Per una doppia protezione c’è loSpecial Pack, che include unarobusta cover trasparentee ilvetro temperato.

Prezzo e disponibilità

POWER U30 è disponibile in esclusiva sull’e-store di Wiko al prezzo suggerito al pubblico di 179,99€. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sitowww.wikomobile.com

