L’azienda francese ha stupito tutti! Dopo 4 anni di sviluppo e 13 brevetti, Withings ha presentato al CES2023 un dispositivo smart da installare nel water di casa, che analizza l’urina dell’utente in pochi secondi per elaborare dati utili ai fini della salute metabolica e riproduttiva. Withings U-Scan, dunque, è realtà ed arriverà con tutta probabilità nella seconda metà dell’anno.

Withings U-Scan – Tanti dati a disposizione dell’utente

La tecnologia impiegata per la realizzazione del dispositivo rende il funzionamento di U-Scan semplice ed efficace. Grazie a Stream ID, una sorta di firma biometrica, l’urina dei vari utenti viene riconosciuta automaticamente dal dispositivo, che attiva una pompa quando avverte il calore del liquido che scorre sulla sua parete. A quel punto, il piccolo campione viene trasferito ad una delle piastrine integrate all’interno dell’oggetto, in modo da avviare le analisi.

Esistono due tipi di cartucce: una atta al monitoraggio della salute riproduttiva e l’altra rivolta alla nutrizione. I risultati che giungono allo smartphone dell’utente, con il quale U-Scan dialoga grazie al Wi-Fi, riguardano i valori dell’ormone luteinizzante (LH), i livelli di PH, quelli di idratazione, il PH, il livello di idratazione, i livelli di vitamina C, quelli di chetoni e indicazioni sul ciclo mestruale per stimare le finestre di ovulazione . A quel punto, l’applicazione rilascia dei suggerimenti per migliorare lo stato di salute attraverso una corretta alimentazione ed idratazione. Il dispositivo è in grado di effettuare analisi per circa 3 mesi; dopo questo tempo, le cartucce devono essere sostituite ed il dispositivo ricaricato tramite ingresso USB Type-C.

Withings ha dichiarato che U-Scan arriverà in Europa nella seconda metà dell’anno; deve ancora ricevere tutte le approvazioni del caso da parte degli enti preposti. Il prezzo di vendita sarà di 499,95 euro.

