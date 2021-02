Xiaomi Mi 11 5G è stato presentato oggi ufficialmente in Italia dopo il debutto in Cina avvenuto a fine 2020. Da oggi inizia quindi la commercializzazione anche in Italia del nuovo modello 5G di Xiaomi Mi 11 dotato di Snapdragon 888.

L’evento di oggi ha confermato sia le specifiche che i prezzi internazionali ( anche per l’Italia che troverete in fondo all’articolo ) oltre ad annunciare le novità che saranno introdotte con la nuova interfaccia MIUI 12.5 che presto arriveranno anche sui modelli internazionali di Mi 11 5G oltre agli altri modelli Xiaomi. Scopriamolo insieme

Specifiche tecniche Xiaomi Mi 11 5G

display: DotDisplay AMOLED da 6,81″ WQHD+ quad-curve con True Color e refresh rate a 120Hz, 20:9, 515ppi, supporto DCI-P3, luminosità picco 1500 nit, contrasto 5.000.000:1, AdaptiveSync 30/60/90/120Hz, sampling rate touch 480Hz, HDR10+

DotDisplay AMOLED da 6,81″ WQHD+ quad-curve con True Color e refresh rate a 120Hz, 20:9, 515ppi, supporto DCI-P3, luminosità picco 1500 nit, contrasto 5.000.000:1, AdaptiveSync 30/60/90/120Hz, sampling rate touch 480Hz, HDR10+ piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 888 GPU Adreno 660 Qualcomm AI di 6a gen modem X60 5G

Qualcomm Snapdragon 888 memoria: 8GB di RAM LPDDR5 3.200MHz 128/256GB interna UFS 3.1

sensore delle impronte digitali: integrato nel display con monitoraggio battito cardiaco

integrato nel display con monitoraggio battito cardiaco dual SIM: sì

sì connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, IR, GPS a doppia frequenza

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, IR, GPS a doppia frequenza audio: 2x speaker Harman Kardon, Hi-Res Audio, Hi-Res Andio Wireless

2x speaker Harman Kardon, Hi-Res Audio, Hi-Res Andio Wireless fotocamere: anteriore: 20MP, pixel da 0,8um (1,6um 4-in-1 Super Pixel), f/2,2 posteriori: 108MP principale, Samsung HMX, 1/1,33″, f/1,85, lenti 7P, OIS, AF, pixel da 0,8um (1,6um 4-in-1 Super Pixel) 13MP ultra-grandangolare, FOV 123°, f/2,4 5MP telemacro, f/2,4, AF, 3-10cm flash LED

batteria: 4.600mAh con ricarica rapida con cavo 55W (100% in 45min), wireless 50W (100% in 53min), ricarica inversa 10W, caricatore 55W GaN incluso

4.600mAh con ricarica rapida con cavo 55W (100% in 45min), wireless 50W (100% in 53min), ricarica inversa 10W, caricatore 55W GaN incluso OS: Android 10 con MIUI 12 (ma arriverà MIUI 12.5 nel secondo trimestre 2021)

Android 10 con MIUI 12 (ma arriverà MIUI 12.5 nel secondo trimestre 2021) dimensioni e peso: 164,3×74,6×8,06mm 196 grammi



Xiaomi Mi 11 5G è ovviamente il nuovo smartphone di punta di Xiaomi che oggi guadagna il supporto alle reti 5G grazie all’adozione del nuovo Snapdragon 888 realizzato con processo produttivo a 5nm con GPU Adreno 660, motore Qualcomm AI di 6a generazione e modem X60 5G.

I gamer saranno poi contenti di sapere che è presente un sistema di dissipazione del calore LiquidCool, mentre la batteria da 4.600mAh può essere ricaricata in modo rapido a 55W tramite cavo ( caricabatteria incluso nella confezione ) e fino a 50W con la modalità Wireless.

Il display è un’unità AMOLED da 6,81″ cons lettore di impronte sotto al display che si è già guadagnato un A+ dai test di DisplayMate. Il pannello WQHD+ ha un refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 480Hz ed è protetto dal Corning Gorilla Glass Victus.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo un modulo principale da 108MP 1/1,33″ e apertura f/1,85, un sensore secondario ultra grandangolo da 13MP ha un FOV di 123° e apertura f/2,4 e il tele-macro è da 5MP con apertura f/2,4.

Sulla parte frontale troviamo una fotocamera da 20MP f/2,2 che ha pixel da 0,8um (1,6um 4-in-1 Super Pixel).

Supportato il formato HDR10+, il time-lapse Pro, AI Erase 2.0 e le funzionalità cinema AI tra cui Parallel World, Freeze Frame Video e Magic Zoom.

Xiaomi ha preannunciato la collaborazione con MiHoYo e in particolare con Genshin Impact anche se al momento non si hanno altre informazioni in merito.

Insieme allo Xiaomi Mi 11 5G sono stati presentate anche la nuova Mi TV Q1 da 75″, con pannello QLED 4K che sarà in vendita a 1.299€ (con promo lancio a 999€).

E’ stato presentato anche il nuovo Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1, edizione limitata del modello proposto a metà 2020.

MIUI 12.5

La nuova interfaccia permette di ridurre l’utilizzo della CPU fino al 22% rispetto alla versione precedente, con un consumo energetico ridotto del 15%. Introdotto anche nuove gesture e la possibilità di disinstallare le app di sistema.

L’aggiornamento alla MIUI 12.5 prevede: secondo trimestre 2021: Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 11 5G successivamente: altri 11 smartphone Xiaomi













Prezzo Xiaomi Mi 11

Mi 11 5G potrà essere acquistato da inizio marzo nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey in due configurazioni:

8/128GB: 799,90 euro

8/256GB: 899,90 euro

Prossimamente saranno disponibili anche le versioni Cloud White e Lei Jun Limited Edition. Sono previsti 2 anni di garanzia gratuita e un servizio di riparazione o sostituzione del vetro gratuito nel primo anno.

