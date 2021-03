Nella MEGA conferenza di oggi di Xiaomi sono stati presentati tanti nuovi prodotti dell’ecosistema Xiaomi tra cui l’annuncio del Mi 11 Pro e Mi 11 Lite, Lite 5G, Mi 11i e Mi 11 Ultra oltre all’annuncio di Mi Band 6, del nuovo router wifi e del proiettore LED.

In questo articolo andremo a vedere meglio i nuovi smartphone presentati della famiglia Mi 11 tenendo in considerazione che di tutti i prodotti solamente Mi 11 Pro al momento non arriverà in Italia. Incominciamo quindi a vedere Mi 11 Lite che è già disponibile alla vendita da oggi.

Mi 11 Lite e Mi 1 Lite 5G

Mi 11 Lite e Lite 5G sono i dispositivi più economici della famiglia Mi 11 con una variante 5G grazie al differente processore Snapdragon.

Il design è molto fresco e con colori accattivanti per fare colpo sul pubblico più giovane. Per quanto riguarda le dimensioni e il peso ci troviamo con uno spessore di soli 6,81mm con un peso di 159g per Mi 11 Lite 5G e 157 grammi per Mi 11 Lite.

Troviamo anche un lettore di impronte leggermente curvo posto lateralmente.

Troviamo un display AMOLED senza curve da 6,55″ con supporto TrueColor a 10 bit. Il display ha poi un refresh rate a 90Hz e touch sampling a 240Hz. Il comparto audio è invece affidato a due speaker con certificazione Hi-Res Audio e Hi-Res Audio wireless per un suono di qualità maggiore.

Sia Mi 11 Lite che la variante 5G sono dotati di una tripla fotocamera posteriore con il sensore della principale da 64Mpx 1/1,97″ affiancato da una lente ultragrandangolare da 8MPx e una macro da 5MPx.

Per quanto riguarda i processori troviamo una leggera differenza in quanto Mi Lite 5G deve supportare le nuove reti 5G. Per questo troviamo il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 780G a 5nm per Mi Lite 5G, mentre sul Mi 11 Lite troviamo lo Snapdragon 732G a 8nm.

Anche la batteria è la medesima per entrambi i modelli e stiamo parlando di un’unità da 4.250mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W con il caricatore incluso i nconfezione.

Mi 11 Lite / Lite 5G – Prezzo e disponibilità

Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Lite sono disponibili da oggi in colori molto accattivanti: Truffle Black, Mint Green e Citrus Yellow, mentre Mi 11 Lite si propone sul mercato in Boba Black, Bubblegum Blue e Peach Pink.

I prezzi per l’Italia sono:

Mi 11 Lite – 299€ per la versione 6+64GB

Mi 11 Lite 5G sarà – a partire da 369€ per la versione 6+128GB.

Mi 11i

Introdotto anche il nuovo Xiaomi Mi 11i con un design sottile e compatto e processore Snapdragon 888.

In questo modello troviamo un display Samsung E4 AMOLED senza curve da 6,67″, una scocca in vetro ed un lettore digitali laterale. Parlando del display troviamo il supporto HDR10+, un refresh rate a 120Hz variabile e touch sampling a 360Hz. L’audio è affidato ai doppi speaker certificati Dolby Atmos.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una tripla fotocamera. La principale da 108MP con tecnologia Dual Native ISO che promette di catturare un eccellente livello di dettaglio anche nelle aree più scure dell’immagine, una fotocamera ultragrandangolare da 119° ed infine una fotocamera macro da 5MPx con lunghezza focale equivalente a 50mm.

Mi 11i ha anche un triplo microfono che consente l’Audio Zoom e può catturare video in 8K. Quando cala il sole è presente la modalità Ultra Night Video per riprese ancora più nitide. Una serie di funzioni aggiuntive AI e di editing video permettono agli utenti di migliorare rapidamente e facilmente la qualità dell’immagine e dei video.

La grande batteria da 4,520mAh, con supporto per la ricarica rapida da 33W e caricatore incluso in confezione, garantisce una completa autonomia per tutta la giornata. Mi 11i supporta inoltre il Wi-Fi 6 di ultima generazione.

Mi11i prezzo e disponibilità

Mi 11i sarà disponibile in tre colori: Celestial Silver, Frosty White e Cosmic Black, a partire da 649€ per la versione da 8+128GB.

Mi 11 Ultra

Arriviamo ora a Mi 11 Ultra, il vero protagonista di questa conferenza insieme a Mi 11 Pro anche se quest’ultimo non lo vedremo in Italia. Mi 11 Ultra racchiude tutta la migliore tecnologia di Xiaomi soprattutto per quello che riguarda il comparto fotografico e la batteria.

Display

Mi 11 Ultra è dotato di un display quad-curved WQHD+ Samsung AMOLED E4 da 6,81″ a 120Hz. Il display offre 1.700 nit di luminosità di picco e può riprodurre 1,07 miliardi di colori, permettendo una gradazione di colore più morbida e naturale, meno bande e una performance di colore più vivida. Il supporto per Dolby Vision HDR e l’HDR10+ assicurano la massima qualità dell’immagine.

Una risoluzione pari a 3200 x 1440, un refresh rate a 120Hz e un touch sampling a 480Hz si combinano invece per creare un display ultra fluido, veloce e dettagliato. Racchiuso in Corning Gorilla Glass Victus, il display è anche altamente resistente a cadute e graffi. Mi 11 Ultra dispone anche di uno strabiliante display AMOLED posteriore da 1.1” che funge da display always-on, finestra di notifica, specchioperi selfie in anteprimae altro ancora.

Fotocamera

La fotocamera principale è la nuovissima Samsung GN2 da 50 megapixel. Questo sensore è il primo a raggiungere 1/1.12″ di dimensioni ed in modalità pixel binning raggiunge quelli che Xiaomi chiama i Super Pixel da 2.8μm.

Sono pixel molto grandi per uno smartphone ma troviamo la possibilità di messa a fuoco dual pixel, dual native ISO e staggered HDR per video. Un sensore davanti al quale è montato un grande obiettivo stabilizzato a 8 elementi, con una apertura f/1.95 e un angolo di campo di 85°.

Mi 11 Ultra è anche il primo smartphone Xiaomi ad adottare un sistema di messa a fuoco ToF (Time-of-Flight) a più punti e che dispone di un’accurata mappa di profondità a 64 zone. Inoltre, è in grado di catturare immagini notturne con appena 0,02 lux di luce disponibile.

Per la fotocamera ultra wide viene invece usato un sensore Sony IMX586 con una lente f/2.2 che permette di arrivare ad un campo visivo estremamente ampio di 128°. Troviamo poi una fotocamera periscopica da 48MP con lenti dallo zoom ottico 5x e capace anche di zoom ibrido 10x e zoom digitale 120x. Tutti gli obiettivi del telefono supportano video 8K a 24fps.

Performance

Mi 11 Ultra è equipaggiato con chipset Snapdragon 888 affiancato da una combinazione di memoria LPDDR5 + UFS 3.1 e una rivoluzionaria ricarica turbo da 67W (caricatore incluso in confezione) cablata ewireless capace di caricare la batteria da 5.000mAh di Mi 11 Ultra al 100% in soli 36 minuti.

Mi 11 Ultra è dotato di una tecnologia di supercarica a 6x sviluppata da Xiaomi, di un nuovissimo circuito integrato di ricarica wireless a 30V e di una tecnologia di controllo della corrente a più livelli che consente un aumento del 10% della velocità di ricarica.

Ma la vera novità è he la batteria di Mi 11 Ultra è costruita con un nuovo tipo di materiale innovativo: nano catodi di ossido di silicio di seconda generazione.

Questo materiale possiede dieci volte la capacità di stoccaggio degli ioni di litio dei tradizionali catodi di grafite, aumentando la densità di energia e risolvendo efficacemente i problemi con i circuiti lunghi.

Con Mi 11 Ultra debutta anche la nuova tecnologia di raffreddamento trifase di Xiaomi, che sostituisce l’originale copertura in gel termico del processore con un materiale

macromolecolare a cambiamento di fase che vanta una maggiore efficienza e migliori proprietà avvolgenti, aumentando le prestazioni di conducibilità termica del

100%.

Infine, Mi 11 Ultra offre la certificazione alla polvere e all’acqua IP68 e utilizza

una valvola a pressione ad alta permeabilità. Mi 11 Ultra è realizzato con il dorso

in ceramica – nelle colorazioni Ceramic White e Ceramic Black – che conferisce

una sensazione premium e davvero molto piacevole al tatto.

Prezzo e data

Xiaomi Mi 11 Ultra arriverà in Italia a 1.199€nella versione da 12GB+256GB.

