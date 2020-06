Xiaomi Mi Band 5 arriverà l’11 Giugno: confermata integrazione con Alexa e sensore SpO2

C’è poco da fare: la Mi Band è probabilmente la smartband più popolare sul mercato, sopratutto tra la fascia d’utenza più giovane e per via dell’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Sapevamo già che a breve sarebbe uscita la nuova Mi Band 5 anche per via delle diverse indiscrezioni in giro per la rete ma questa volta potrebbe essere quella giusta: la nuova MiBand 5 sarà infatti presentata il prossimo 11 Giugno e la notizia è stata confermata dalla stessa xiaomi su Weibo.

Saranno diverse le novità di questa nuova MiBand 5 come ad esempio il supporto alla connettività NFC anche nella variante internazionale (funzione sino ad ora esclusiva delle versioni per il mercato asiatico), una caratteristica questa che finalmente permetterà di sfruttare ad esempio i diversi sistemi di pagamento digitale presenti al di fuori della Cina.

Andando ad analizzare gli ultimi file .apk dell’app MiBand sono state inoltre trovate tracce dell’integrazione con l’assistente Amazon Alexa, la misurazione SpO2 per la saturazione dell’ossigeno nel sangue, i quadranti personalizzabili, la modalità notturna, ma anche la possibilità di controllare in remoto la fotocamera del dispositivo associato.

A livello di tracciamento di attività troveremo 5 nuove modalità sportive: yoga, ellittica, canottaggio, salto con la corda e cyclette oltre ad un migliore monitoraggio della frequenza cardiaca e il tracciamento del ciclo mestruale.

XIAOMI MI BAND 5 – SCHEDA TECNICA ( proveniente dai Leak, potrebbe variare )

display OLED da 1,2″

connettività NFC nella versione internazionale

supporto alla misurazione SpO2 per la saturazione dell’ossigeno nel sangue

integrazione Amazon Alexa

Funzione Personal Activity Intelligence (indica quanta attività è necessaria per rimanere in forma)

tracciamento frequenza cardiaca e ciclo mestruale

monitoraggio attività sportive