Xiaomi ha svelato oggi, attraverso un evento dedicato a Barcellona, la nuova Xiaomi 14 Series, un’eccezionale serie di smartphone di fascia alta. Questo lancio conferma l’impegno di Xiaomi nel fornire esperienze straordinarie agli utenti di tutto il mondo. Durante l’evento, William Lu, Partner e Presidente di Xiaomi Corporation nonché Presidente del Dipartimento Business Internazionale di Xiaomi, ha presentato la nuova strategia di gruppo “Human X Car X Home”, che mira a integrare l’ecosistema Xiaomi in vari aspetti della vita quotidiana. Grazie alla costante ricerca di eccellenza, Xiaomi ha costantemente ridefinito gli standard del settore con ogni generazione di prodotti.

La collaborazione strategica con Leica, avviata nel 2022, ha rivoluzionato il settore dell’imaging mobile, e la Xiaomi 14 Series rappresenta il culmine di questa partnership, incorporando le rinomate ottiche Leica Summilux. Questa integrazione unisce concetti ottici avanzati e design produttivo, consolidando ulteriormente la posizione di Xiaomi come leader mondiale nell’innovazione dell’imaging mobile. Ma le novità non finiscono qui! Durante l’evento, Xiaomi ha anche presentato gli ultimi prodotti Smart Life: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Smart Band 8 Pro, Xiaomi Watch S3 e Xiaomi Watch 2.

Xiaomi 14 Ultra: Imaging professionale, prestazioni eccezionali e design innovativo

Il Xiaomi 14 Ultra, ispirato dall’estetica delle fotocamere tradizionali, vanta un caratteristico modulo fotocamera circolare con un design piatto e lineare sul retro. Disponibile nei colori Black e White, il dispositivo è il risultato della solida struttura Xiaomi Guardian, con telaio in alluminio ad alta resistenza, pelle vegana nano-tecnologica e vetro Xiaomi Shield.

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra, sono alimentati dalla potente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3. Questo processore offre un notevole incremento delle prestazioni della CPU del 32% e una riduzione del consumo energetico del 34%, oltre a un significativo aumento delle prestazioni della GPU del 34% e una riduzione del consumo energetico del 38% rispetto alla generazione precedente. La presenza di Qualcomm FastConnect 7800 nelle Serie Xiaomi 14 assicura una connettività Wi-Fi 72 con una capacità impressionante di 320MHz. Xiaomi 14 Ultra va oltre grazie alla tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, che garantisce una connettività multi-dispositivo ad alta velocità con un canale più ampio e una latenza ridotta al minimo.

Il sistema di raffreddamento Xiaomi IceLoop assicura un’elevata fluidità operativa, consentendo alle Serie Xiaomi 14 di gestire con facilità scenari impegnativi come la registrazione video, la fotografia computazionale, l’intelligenza artificiale in tempo reale e i giochi intensivi. Xiaomi 14 Ultra, in particolare, introduce il nuovo sistema Xiaomi Dual-Channel IceLoop, che include un secondo canale termico dedicato esclusivamente al modulo della fotocamera per garantire una fotografia e una videografia ancora più fluide. Per quanto riguarda la batteria e la ricarica, sia Xiaomi 14 che Xiaomi 14 Ultra sono dotati del sistema di gestione della batteria Xiaomi Surge, che assicura prestazioni prolungate per l’intera giornata. Xiaomi 14 è equipaggiato con una batteria da 4.610mAh con HyperCharge da 90W e HyperCharge wireless da 50W, mentre Xiaomi 14 Ultra presenta una batteria ancora più capiente da 5.000mAh con HyperCharge da 90W e la più recente tecnologia HyperCharge wireless da 80W.

Con uno schermo AMOLED C8 WQHD+ da 6,73”, il 14 Ultra offre una straordinaria esperienza visiva. Le quattro fotocamere professionali, con supporto per riprese in 8K, insieme all’integrazione delle ottiche Leica, garantiscono risultati di livello cinematografico. La modalità Movie e il MasterCinema amplificano ulteriormente le capacità creative, mentre la batteria da 5.000mAh e il sistema di raffreddamento IceLoop assicurano prestazioni ottimali.

Xiaomi 14

Xiaomi 14: Compatto, prestazioni di alto livello e immagini all’avanguardia Il Xiaomi 14 offre un design compatto e leggero, con una configurazione a tre fotocamere supportata da ottiche Leica Summilux.

In termini di display, Xiaomi 14 è dotato di uno strepitoso schermo CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 x 1200) da 6,36”. La densità di pixel dello schermo è stata aumentata a 460 PPI, per offrire ancora più particolari. Grazie all’eccezionale luminosità da 3000 nits, i colori risultano vivaci e le immagini rimangono nitide anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la frequenza di aggiornamento variabile, da 1 a 120Hz, garantisce un’esperienza visiva fluida e continua durante tutte le attività, incluse la navigazione, la lettura e il gioco.

Il processore Snapdragon 8 Gen 3 offre prestazioni di livello superiore. Con una batteria da 4.610mAh e il sistema di raffreddamento IceLoop, il Xiaomi 14 è progettato per garantire una lunga durata della batteria e prestazioni senza compromessi.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4: Potenza e versatilità

Lo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 offre un display 3K da 12,4” a 144Hz, ideale per la produttività e il tempo libero. Con la potente piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 e Xiaomi HyperOS, il tablet introduce funzionalità innovative come Home Screen+ e Cross-device collaboration, migliorando l’interconnettività e la produttività degli utenti.

Inoltre, Xiaomi ha annunciato una collaborazione speciale con Leica per una serie di workshop dedicati alla mobile photography, offrendo ai partecipanti l’opportunità di utilizzare il nuovo Xiaomi 14 Ultra e di apprendere da alcuni dei migliori fotografi italiani.

Xiaomi Pad 6S Pro è disponibile su mi.com , Amazon, Xiaomi Store Italia e Unieuro

È disponibile in pre sale da oggi, e in vendita dal 12 aprile in colorazione Black e in due varianti di memoria:

8GB+256GB -a partire da 699,90€

-a partire da 699,90€ 12GB+512GB – a partire da 799,90€

Inoltre, su canali selezionati sarà possibile usufruire delle offerte bundle con Xiaomi Focus Pen, la cover e usufruire di sconti speciali.

Ma le sorprese non finiscono perché Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra includeranno 4 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e 5 anni di patch di sicurezza.

Per Xiaomi 14 Ultra, entro un anno dopo l’acquisto, il cliente può godere di una manutenzione gratis al di fuori dalla garanzia.

