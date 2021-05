Da oggi è possibile, attraverso la collaborazione con il partner ufficiale Alfa Romeo Racing ORLEN, iscriversi alla Kimi Creator Challenge, un nuovo concorso di design a carattere internazionale di Acer realizzato con Sparco e al pilota ufficiale del team Kimi Räikkönen, campione del mondo di Formula Uno.

Il concorso è aperto a chiunque voglia cimentarsi nel realizzare un design per le scarpe da gara di Kimi Räikkönen, che saranno indossate durante uno dei prossimi weekend di gara di Formula Uno. Successivamente saranno autografate e vendute all’asta a sostegno dell’organizzazione per i diritti dei bambini Save the Children.

Acer è tra i top brand per quanto riguarda le collaborazioni nel mondo dello sport. Dopo aver recentemente annunciato il proseguirsi della collaborazione per tutto il 2021 tra Acer e Sauber Motorsport, società che gestisce il gruppo Alfa Romeo Racing ORLEN, mentre solo pochi giorni fa è stata presentata la Predator Sim Cup 2021, il primo torneo internazionale per i piloti virtuali di macchine sportive.

“La partnership con Alfa Romeo Racing ORLEN è un modo per noi di lavorare e coinvolgere i creatori a un nuovo livello, aumentando al contempo l’impegno nella responsabilità sociale di Acer. Sostenere l’istruzione per i bambini fornisce loro un futuro pieno di possibilità, speranza e opportunità e rafforza l’importanza di partnership potenti come questa. Siamo grati per il lavoro svolto da Save the Children e orgogliosi che Acer possa supportare questa organizzazione. Ispirati dalle migliori soluzioni per workstation ConceptD di Acer, lasciamo che i creatori realizzino il design per le scarpe da corsa di Kimi per liberare la loro creatività ed espressione, soprattutto, per una causa importante”. Hajo Blingen, Vice President Marketing, Acer EMEA

Un chiaro segnale che la casa taiwanese intende essere protagonista attivamente sia nel mondo sportivo tradizionale che nel mondo eSport attraverso continue partnership con i marchi più famosi delle rispettive competizioni.

Come partecipare alla Kimi Creator Challenge

I partecipanti possono scaricare un tamplate attraverso la pagina ufficiale del concorso e caricarlo direttamente sullo stesso per partecipare.

I tre design più votati online saranno giudicati direttamente da una giuria composta da dirigenti di Kimi Räikkönen, Acer, Alfa Romeo Racing ORLEN e Sparco

Il design vincitrice porterà alla produzione della scarpa, donata da Sparco, e indossata durante un weekend di gara. Sarà poi firmata da Kimi Räikkönen e messa all’asta insieme a un notebook ConceptD 7 per raccogliere fondi per Save the Children

Il vincitore sarà annunciato a metà giugno e premiato con un ConceptD Creator Studio (workstation ConceptD 300 e monitor)

“La creazione di sinergie tra i nostri partner è sempre stato un obiettivo chiave del reparto commerciale del team. Non solo riusciamo ad aiutare i nostri partner a creare valore attraverso campagne di impatto, ma riusciamo a massimizzare il loro ritorno sull’investimento utilizzando le rispettive risorse contrattuali dei nostri partner nel modo più efficiente. Con questo particolare progetto, il concetto di partnership significativa è incarnato dal sostegno diretto dei bambini bisognosi attraverso il nostro rapporto con il nostro partner di beneficenza, Save the Children. Non solo ci siamo divertiti molto a sviluppare questo progetto, ma sappiamo anche che stiamo facendo del bene. Per noi, questa è l’equazione perfetta quando si tratta di attivazione di partnership”. Yan Lefort, Commercial Director of Alfa Romeo Racing ORLEN

Giuria Internazionale

I tre design più votati saranno giudicati da una stimata giuria composta da Frédéric Vasseur, Team Principal dell’Alfa Romeo Racing ORLEN; Hajo Blingen, Vice President Marketing, Acer Europe; Daniela Vignale, Motorsport Manager, Sparco; e da Kimi Rӓikkӧnen.

I giudici valuteranno le tre proposte finali in base a diversi fattori come l’originalità, l’impatto emotivo, l’estetica e possibilità di realizzazione.

Il vincitore assoluto riceverà un ConceptD Creator Studio e vedrà il suo design indossato dal pilota Kimi Rӓikkӧnen durante uno dei prossimi weekend dei GP di Formula Uno e successivamente venduto all’asta con tutti i proventi destinati a “Save the Children”.

Per maggiori dettagli sulla Kimi Creator Challenge è possibile visitare la pagina ufficiale sul sito.

I partecipanti potranno caricare i loro design di scarpe tra il 21 maggio e il 1 giugno 2021; il vincitore sarà annunciato a metà giugno.

