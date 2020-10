Si è appena conclusa la conferenza Next@Acer dove sono stati presentati tanti nuovi prodotti come la nuova serie Swift, Aspire e Spin ma non sono mancate novità anche nel settore dei proiettori e monitor business.

Le nuove linee di proiettori wireless ECO di Acer sono pensate sia per un pubblico mainstream, con dispositivi dedicati all’intrattenimento casalingo, che ad un pubblico professionale, grazie a due linee ad alte prestazioni per utilizzo aziendale.

I proiettori serie VD e PD per lavorare e giocare

Queste due serie di proiettori al LED sono poco soggetti al decadimento della luminosità, strizzano un occhio all’ecologia grazie al fatto che non contengono mercurio e raggiungono la piena luminosità subito dopo l’accensione, eliminando le attese. Garantiscono inoltre una migliore velocità di visualizzazione sequenziale 16x che riduce al minimo l’effetto arcobaleno, mentre la luminosità di 3.000 ANSI lumen consente di produrre un’immagine cristallina anche su schermi di grandi dimensioni o in una stanza con le luci accese.

Il VD6510i è un proiettore LED 1080p wireless da 3.000 lumen che offre proiezioni ultra fluide a 1080p con refresh rate di 120 Hz. Grazie a una copertura del 125% della gamma colore Rec. 709, fornisce un’eccellente saturazione del colore. Ideale per proiezioni cinematografiche e videoludiche.

Il proiettore PD1530i si presta per essere usato nei meeting aziendali. Il proiettore a LED 1080p wireless è in grado di proiettare uno schermo da 100 pollici da una distanza inferiore a 3 metri.

I proiettori della serie PD saranno disponibili in Italia con prezzi a partire da 1.199 euro.

La Serie XL — 3.100 lumen e Eco-Friendly

La serie più efficiente con un consumo di soli 143 watt comprende i proiettori laser da 3.100 lumen XL1220 / XL1320W / XL1520. Sono dispositivi affidabili che offrono una qualità dell’immagine fino a 1080p2, adattabile a qualsiasi tipo di spazio grazie alla proiezione verticale a 360 gradi. Inoltre sono dotati di una speciale certificazione IP6X3, che l’alta protezione contro l’intrusione di corpi estranei, impedendo l’ingresso di polvere o altre particelle che possono danneggiare il dispositivo.

Questi proiettori da 3.100 lumen possono essere utilizzati con qualsiasi illuminazione ambientale richiedono una manutenzione minima.

I proiettori della serie XL saranno disponibili in Italia con prezzi a partire da 999 euro.

I proiettori serie UL e PL per sale grandi e piccole

L’Acer UL5630 è un proiettore a ottica ultra corta, dotato di un nuovo diodo laser per immagini di alta qualità che gli consente di proiettare in WUXGA (1.920 x 1.200 pixel) con 4.500 lumen di luminosità, creando immagini da 120 pollici da una distanza di soli 31 cm.

Anche lui per adattarsi ad ogni spazio ha la capacità di proiettare liberamente a

360 gradi o in modalità verticale, questo unito alla gestione remota lo rendono particolarmente adatto per l’education e il lavoro.

Il proiettore UL5630 sarà disponibile in Italia con prezzi a partire da 1.999 euro.



La serie laser da 6.000 ANSI Lumen PL7610 / PL7610T / PL7510 comprende invece

dispositivi a bassa manutenzione, con una durata di 30.000 ore. Ideali per coloro che lavorano in luoghi particolarmente grandi, come le sale conferenze o stand fieristici.

Il proiettore PL7610T sarà disponibile in Italia con prezzi a partire da 2.499 euro.

I nuovi monitor per utenti consumer e business

Acer B248Y è dotato della massima ergonomia e di una serie di funzioni come Acer LightSense e Acer ColorSense, che mirano a ridurre l’affaticamento degli occhi, regolando automaticamente la luminosità dello schermo e la temperatura del colore in base

all’illuminazione ambientale.

Il display IPS4 FHD (1.980 x 1.080 pixel) è montato su un Ergostand, un supporto regolabile che semplifica la personalizzazione dell’altezza, la rotazione o

l’inclinazione del display o persino la rotazione di 90 gradi in modalità verticale. Unito alla docking station integrata e alle porte RJ45 e USB Type-C 100W PD è stato pensato per semplificare gli spostamenti casa-ufficio.

Il monitor Acer BL248Y sarà disponibile in Italia a Febbraio 2021 con prezzi a partire da 349 euro.

Acer CBL272U è un monitor da 27 pollici certificato che offre un pannello QHD

(2.560 x 1.440 pixel), una precisione del colore pari a Delta E <1 e una copertura della gamma sRGB pari al 99%. Grazie all’angolo di visione di 178 gradi, anche questo monitor è stato progettato con una serie di funzioni per la salvaguardia degli occhi: BlueLightShield Pro filtra la luce blu potenzialmente dannosa; ComfyView è una tecnologia antiriflesso, consente inoltre di abbassare la luminosità del monitor fino al 15% per l’uso notturno.



Il monitor utilizza la tecnologia VRB per fornire un tempo di risposta di 1 ms e ridurre il blur, mentre il supporto HDR10 consente un contrasto notevolmente migliorato tra le aree scure e quelle chiare.

Il monitor Acer CBL272U sarà disponibile in Italia a Gennaio 2021 con prezzi a partire da 319 euro.

Acer BL270 è un monitor FHD (1.920 x 1.080 pixel) con cornici talmente sottili da permette di posizionare due monitor uno accanto all’altro praticamente senza discontinuità d’immagine. È un monitor dal design pulito e professionale, che si può integrare sia

in casa che in ufficio. Il supporto regolabile del monitor consente di regolarne l’altezza e la rotazione, per adattarlo a qualsiasi utente.

Il monitor Acer BL270 sarà disponibile in Italia a Gennaio 2021 con prezzi a partire da 239 euro.