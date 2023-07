OPPO annuncia con entusiasmo l’avvio del concorso OPPO ColorOSHack 2023, dal titolo “Pantanal Service, Empowering Lives with Intelligence“. Questa straordinaria iniziativa invita gli sviluppatori provenienti da tutto il mondo a sfruttare le capacità del sistema Pantanal, al fine di offrire esperienze di vita intelligenti a oltre 500 milioni di utenti ColorOS in tutto il mondo. Il focus sarà principalmente sui servizi legati alla vita quotidiana, ai trasporti e all’intrattenimento.

Il Pantanal Ecosystem si apre ulteriormente coinvolgendo gli sviluppatori del sud-est asiatico. Fin dal suo lancio, la Pantanal Comprehensive Intelligent Platform ha collaborato con 21 eco-partner, tra cui aziende di spicco come Meituan, Baidu Map, Umetrip e Xiaohongshu nel mercato cinese, e Snapchat, Spotify, Zamato e Swiggy a livello internazionale.

Inoltre, 4 partner ecologici hanno raggiunto una collaborazione strategica nei settori dei servizi legati alla vita quotidiana, dei viaggi, dell’intrattenimento e dell’ufficio, coinvolgendo più di 300.000 sviluppatori nella costruzione dell’ecosistema Pantanal.

Come parte di questo ecosistema di innovazione, OPPO ColorOSHack 2023 ha ufficialmente aperto le iscrizioni a livello globale il 11 luglio, con scadenza il 15 settembre. Quest’anno, la competizione si concentrerà sul Sud-Est asiatico, cercando fornitori di servizi o sviluppatori con soluzioni smart in ambiti specifici legati alla vita quotidiana, ai trasporti e all’intrattenimento. Si vuole incoraggiare lo sviluppo di futuri scenari e l’ideazione di forme di interazione attraverso la piattaforma Pantanal.

Un sistema completo di formazione degli sviluppatori è disponibile per migliorare l’efficienza del processo. Oltre al premio in denaro, il concorso offre strumenti come Pantanal DevFwk, Pantanal DevStudio e linee guida di supporto per agevolare il rapido sviluppo di servizi a basso costo e trasversali sulla piattaforma Pantanal e il Pantanal DevKit.

La piattaforma Pantanal offre diverse capacità di sviluppo, tra cui Context Awareness, Service Running e Natural Interaction. Ad esempio, Pantanal DevFwk permette di trasformare complessi punti di ingresso multiterminali e multiservizio in interfacce facili da utilizzare, garantendo l’ottimizzazione dell’efficienza operativa multipiattaforma per rispondere alle esigenze degli sviluppatori.

Il nuovissimo Pantanal DevStudio fornisce molteplici opzioni di moduli business agli sviluppatori, aiutandoli a ridurre i costi e aumentando significativamente l’efficienza. Inoltre, offre un rendering multipiattaforma omogeneo e un’anteprima in tempo reale su più punti di accesso e dispositivi, consentendo una rapida verifica dei risultati.

Grazie a OPPO ColorOSHack 2023, gli sviluppatori avranno l’opportunità di sperimentare in anteprima le funzionalità offerte dalla piattaforma Pantanal e dal Pantanal DevKit, migliorando notevolmente l’efficienza del loro sviluppo. Si prevede che un singolo sviluppatore possa realizzare un servizio in soli tre giorni e implementare un servizio completo in soli 30 giorni.

OPPO ColorOS ha organizzato briefing e incontri online per rispondere alle domande degli sviluppatori sul concorso e per guidarli nell’utilizzo delle funzionalità offerte dalla piattaforma Pantanal e dal Pantanal DevStudio. Durante la fase finale di collaudo del dispositivo, i partecipanti riceveranno assistenza tecnica diretta dal team tecnico di OPPO. Inoltre, il concorso ha invitato imprenditori locali del Sud-Est asiatico ed esperti del settore OPPO alla finale, dove offriranno ai partecipanti consigli professionali. È importante notare che l’App Store di OPPO supporterà e premierà i vincitori. Inoltre, OPPO ColorOS offre un’assistenza completa agli sviluppatori del sistema Pantanal, tra cui un live stream (Otalk) disponibile tutto l’anno, una comunità di sviluppatori, eventi e una sezione dedicata all’accademia sul sito ufficiale della piattaforma. Sono previsti ulteriori eventi, live stream e materiali di formazione nei prossimi giorni.

Unirsi a OPPO ColorOSHack 2023 rappresenta un’opportunità per co-creare un ecosistema umanocentrico e senza confini. In questo contesto aperto, OPPO ColorOS mira a offrire un maggiore supporto agli sviluppatori del sud-est asiatico, riducendo le barriere di sviluppo e ottimizzando i sistemi di formazione, al fine di assistere i talenti globali nella realizzazione di progetti senza intoppi. L’obiettivo è creare un ecosistema Pantanal più aperto e dinamico, espandendo le possibilità di esperienze di vita smart per oltre 500 milioni di utenti ColorOS in tutto il mondo.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!