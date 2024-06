Nività software in arrivo per i prodotti Amazfit: la funzionalità Zepp Flow, introdotta da Zepp Health alla fine di febbraio di quest’anno, viene gradualmente estesa ad altri smartwatch Amazfit. Inizialmente disponibile in Amazfit Balance e qualche settimana dopo anche in Amazfit Active, a brevissimo l’aggiornamento includerà anche le tre serie sportive: Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra.

Con l’ultimo aggiornamento, che sarà reso disponibile nel corso delle prossime settimane, le serie Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra1riceveranno nuove funzioni:

Appariranno nell’app Zepp le mappe che mostrano il percorso di allenamento scelto e possono essere scaricate sullo smartwatch.

Saranno introdotte le notifiche di navigazione che segnaleranno la necessità di svoltare a destra o a sinistra, ad esempio. La notifica verrà visualizzata sul display e comunicata tramite vibrazioni dello smartwatch.

Gli smartwatch potranno essere abbinati a un tachimetro da bicicletta esterno;

Saranno introdotte le modalità Night Shift e Red Flashlight, che consentono di visualizzare i dati sullo schermo dello smartwatch in verde, rosso o arancione, garantendo una migliore protezione per gli occhi.

Il monitoraggio della Variabilità della Frequenza Cardiaca (HRV), che consente di avere un’ulteriore visione dello stato di salute e di adattare di conseguenza l’allenamento in base al livello di fatica. Ad esempio, se l’HRV è alto, cioè il tempo tra i battiti cardiaci è più lungo, il corpo è riposato e pronto per allenamenti più difficili e impegnativi. (Qualche settimana fa Amazfit Balance ha ottenuto la stessa funzione.)

Inoltre, tra qualche settimana le serie Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra potranno beneficiare della funzione Readiness. Questa funzione, già disponibile sui modelli Amazfit Balance e Amazfit Active, monitora la frequenza cardiaca a riposo. La nuova funzione sarà inoltre integrata con Zepp Coach, garantendo una migliore costruzione dei piani di allenamento. Se, ad esempio, il punteggio di Readiness è basso, Zepp Coach, che prepara i piani ogni settimana, suggerirà di aggiornarli e di ridurre il carico.

Una novità assoluta all’interno di Zepp Flow che sarà disponibile anche nelle serie sportive Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra è il comando vocale, infatti, gli utenti non devono più selezionare manualmente i dati di contatto della persona che vogliono chiamare tramite chiamata Bluetooth. Tutto ciò che devono fare è dire ad alta voce con chi vogliono parlare.Zepp Flow effettuerà la chiamata per l’utente e se nell’elenco dei contatti ci sono più persone con lo stesso nome o cognome, Zepp Flow chiederà all’utente di chiarire la sua selezione. Le lingue disponibili al momento sono spagnolo, italiano, tedesco, francese e inglese.

Inoltre, Zepp Flow grazie alla tecnologia Large Language Models (LLM), garantisce all’utente di esprimere dei comandi in modo naturale senza dover utilizzare parole o comandi specifici. Può, ad esempio, modificare le impostazioni del sistema, attivare o disattivare le notifiche, controllare le previsioni del tempo e monitorare le sessioni di allenamento. L’utente può anche porre domande non legate al funzionamento dello smartwatch Amazfit. Zepp Flow capirà il contesto e il comando.

