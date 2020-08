Arriva HUAWEI Gamecenter: il nuovo hub per i videogiocatori (PROMO di lancio)

Huawei annuncia proprio in queste ore il rollout della nuova app HUAWEI Gamecenter, disponibile da oggi in 33 Paesi di tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma pensata per accogliere la community dei gamer con incredibili contenuti e ricompense e per iniziare ad utilizzarla è sufficiente scaricarla su AppGallery.

Con GameCenter, gli utenti possono accedere ai giochi in pre-order, a quelli nuovi e ai più popolari, possono partecipare a giochi online e godere di offerte dedicate ai loro giochi preferiti. In questo modo, gli utenti potranno far crescere il loro profilo, sbloccare ulteriori sconti e accedere ad incredibili benefici.

Nello specifico i vantaggi offerti da gaming center di HUAWEI sono molteplici e nello specifico segnaliamo:

Essere tra i primi a conoscere le nuove uscite e provare nuovi giochi: tantissimi giochi tra i più conosciuti e amati saranno disponibili in anteprima e esclusiva su HUAWEI GameCenter. Tra questi: Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land e altri ancora. Tra i nuovi giochi già disponibili su GameCenter: Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA e altri ancora.

Scaricare i giochi più conosciuti a livello mondiale – senza correre il rischio di perderne uno: tra giochi più popolari disponibili su HUAWEI GameCenter: Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect World e altro ancora.

Ricevere regali e offerte esclusive: su HUAWEI GameCenter saranno disponibili in esclusiva diversi welfare packages. Ad esempio, se si gioca a Last Day Rules: Survival e Starship Legion-AMG, si riceveranno a tempo limitato monete d’oro e oggetti di scena. Man mano che si utilizzerà HUAWEI GameCenter si riceveranno nuovi benefit a sorpresa.

Una piattaforma pensata anche per i Developers

Per tutti gli sviluppatori, il lancio di GameCenter offre l’opportunità di raggiungere un pubblico di oltre 700 milioni di utenti Huawei su scala globale. Gli oltre 1,6 milioni di sviluppatori HMS (Huawei Mobile Services) sono già al lavoro per creare esperienze sempre nuove e uniche che incorporino le funzionalità Chipset, Device e Cloud di Huawei.

Inoltre, gli sviluppatori potranno accedere alle molteplici potenzialità offerte dall’ecosistema HMS: funzionalità adatte a tutti gli scenari, canali di distribuzione globali, gestione operativa a ciclo completo e supporto di team dedicati. HUAWEI GameCenter ha già siglato e confermato partnership con le principali società di gaming a livello globale, come Lilith games, IGG, Gameloft, Forshow games, ed altre.

I vantaggi per gli sviluppatori sono molteplici:

Servizi di valutazione professionale gratuiti per avere feedback localizzati su giochi provenienti da altri Paesi. In questo modo sarà possibile aiutare gli sviluppatori a localizzare le loro app per rendere il gioco più rilevante ed emozionante per i giocatori in altri mercati.

Supporto tecnico per facilitare l’integrazione con HMS Core in modo efficiente in base alle necessità per gli sviluppatori che hanno bisogno di integrare i loro giochi con HMS Core.

Accesso al programma “Shining-Star” che mette a disposizione un fondo di incentivi da 1 miliardo di dollari e vari servizi. Questo include supporto durante l’intero il ciclo di vita dell’applicazione: fondi per lo sviluppo, supporto per la crescita degli utenti, attività di marketing e altri aspetti importanti per gli sviluppatori.

Vantaggiosa percentuali sui ricavi per tutti coloro che sviluppano con Huawei oltre a pubblicità e spazi promozionali all’interno di GameCenter per raggiungere un maggior crescente di consumatori.

GIOCA E VINCI – dal 1 agosto al 31 agosto 2020

Per festeggiare l’arrivo di HUAWEI GameCenter in Italia è stata organizzata una speciale campagna AppGallery Cash-back – Play&Win Huawei Points.

Tutti coloro che completeranno un acquisto su una delle seguenti applicazioni utilizzando una carta di credito, riceveranno il 25% della spesa indietro sotto forma di HUAWEI Point.

Le applicazioni coinvolte sono: Lords Mobile, Gods and Glory: War for the Throne, Guarena Free Fire: 3volution, Governor of Poker 3, Guns of Glory, Clash of Kings: Newly Presented Knight System, Rise of Empires, Looney Tunes World of Mayhem – Action RPG, World of Tanks Blitz MMO. Se gli acquisti verranno effettuati sulle app MARVEL Strike Force e Rise of Empires, gli utenti riceveranno il 50% della spesa indietro sotto forma di Huawei Point.

I HUAWEI Point consentiranno poi l’acquisto o il noleggio su tutti i servizi Huawei (AppGallery, Cloud, Video e Temi).

Per attivare i HUAWEI Point vinti bisogna accedere ad Impostazioni, Account Center, Pagamenti e acquisti, HUAWEI Point, Richiedi, Non richiesti e cliccare Richiedi per attivarli.

La Campagna è valida dal 1 agosto al 31 agosto 2020, altre info su: https://huaweimobileservices.com/it/huawei-appgallery-august-cash-back-tc/