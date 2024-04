Razer ha appena svelato Kishi Ultra, un controller USB-C è compatibile con dispositivi Android, iPhone serie 15 e iPad Mini, segnando un vero e proprio punto di svolta grazie alla sua capacità di offrire un controllo di livello console unito a un’esperienza aptica di assoluto coinvolgimento. Nick Bourne, Head of Mobile, Console and Streaming Division di Razer, non ha usato giri di parole: “Con Kishi Ultra, non stiamo solo elevando il mobile gaming, lo stiamo trasformando completamente”.

E in effetti, questo device apre le porte a una nuova “God-Tier Era” del gaming su piattaforme mobili. L’Esperienza Console Diventa Portatile Kishi Ultra incarna la perfetta sintesi tra la potenza di un controller professionale per console e la portabilità richiesta dai gamer sempre in movimento. Progettato per offrire un’autentica esperienza da console su iPhone 15, iPad Mini e tablet Android con display da 8 pollici, rappresenta l’apice del gaming mobile ad alte prestazioni. Il design ergonomico con impugnatura naturale e disposizione dei pulsanti permette un livello di controllo finora impensabile su dispositivi mobili. Kishi Ultra si rivolge agli hardcore gamer su console e PC che si avventurano nel mobile gaming, ma migliora anche l’esperienza su iPad Mini trasformandolo in un vero e proprio portatile da gaming con grande schermo. La connettività USB-C consente inoltre di giocare via cavo sul PC.

Caratteristiche di Livello Professionale

Forti di oltre 15 anni di esperienza nella creazione di controller esport, gli ingegneri Razer hanno integrato in Kishi Ultra funzionalità di altissimo profilo: – Pad direzionale mecha-tattile a 8 direzioni e pulsanti ABXY per la massima reattività e comfort. – Trigger Hall Effect di dimensioni console per una precisione analogica eccezionale. – Stick con anelli antifrizione e superficie medica TPSiV per durata estrema. – Pulsanti multifunzione L4/R4 programmabili per configurazioni di controllo personalizzate, aprendo la strada a un’esperienza finora riservata a PC e console. Compatibilità Senza Pari e Gioco Ininterrotto Le potenzialità di Kishi Ultra vanno ben oltre il mobile gaming. Grazie alla connettività USB-C a bassa latenza, funziona anche con PC e iPad Mini, supportando vibrazioni aptiche su PC e uscita audio da 3,5mm.

Il design “a isola” USB-C garantisce poi la perfetta compatibilità con le più diffuse custodie per iPhone di grandi dimensioni, eliminando la necessità di rimuoverle. Powered by Razer Nexus e Chroma RGB Il controller è gestito dall’app gratuita Razer Nexus, che dà accesso a migliaia di titoli iOS e Android compatibili. Nexus permette di avviare giochi, personalizzare i controlli e registrare/condividere gameplay. La nuova modalità Virtual Controller per Android estende poi la compatibilità a molti dei più importanti giochi mobile. L’illuminazione dinamica RGB Razer Chroma completa l’esperienza, portando un tocco di gamer room ovunque voi siate e illuminando il campo di battaglia in stile Razer. Razer Sensa HD Haptics: Immersione Totale Kishi Ultra è il primo dispositivo con la rivoluzionaria tecnologia Razer Sensa HD Haptics che, insieme a Chroma RGB, offre un’immersione multisensoriale senza precedenti. Grazie all’aptica ad alta definizione a banda larga brevettata, con bobine aptiche in ogni impugnatura, l’esperienza è davvero unica e coinvolgente come mai prima d’ora su un controller mobile. Con il supporto SDK di Interhaptics, gli sviluppatori possono creare feedback aptici su misura per i loro titoli. I giochi esistenti per PC e Android acquisiscono invece una nuova dimensione grazie all’integrazione audio-aptica. Un cambiamento epocale per il mobile gaming, che fissa nuovi standard di immersione. Anche Kishi V2 Si Rinnova con USB-C.

Oltre a Kishi Ultra, Razer ha aggiornato la linea Kishi V2 con il nuovo modello USB-C per iPhone 15 e Android, introducendo la possibilità di giocare via cavo anche su PC e iPad. Un upgrade che migliora ulteriormente questo controller universale “sempre con te”, con pulsanti micro-switch, trigger analogici e macro programmabili per bassissima latenza e ricarica pass-through.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer Kishi Ultra €169,99 su Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati – disponibile

Razer Kishi V2 USB C €119,99 su Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati – disponibile

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!