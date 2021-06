HONOR ha lanciato oggi in Cina il nuovo HONOR 50, che si distingue per un design alla moda e una fotocamera all’avanguardia e sopratutto torna ad avere i servizi Google.

La Serie HONOR 50 migliora di gran lunga la videocamera, portando agli utenti un’esperienza di vlogging one-stop. Con l’incremento di video sempre più brevi negli ultimi 18 mesi, i giovani si sono sempre più rivolti al vlogging per registrare e condividere i loro momenti con il mondo che li circonda. Affrontando alcune delle difficoltà comuni associate al vlogging, tra cui interfacce confuse e modalità di ripresa limitate, HONOR 50 porta le riprese video al livello successivo, grazie a hardware e software innovativi, consentendo agli utenti di scatenare la loro creatività, quando e dove vogliono. Arriverà anche un modello Honor 50 PRO e un terzo chiamato HONOR 50 SE che però potremmo non vedere in Italia.

HONOR 50 & 50 Pro

SCHEDE TECNICHE

display: Honor 50: OLED 6,57″ curvo 75° FHD+, 392ppi, 1,07 miliardi di colori, refresh rate 120Hz, campionamento tocco 300Hz, certificazione TÜV Rheinland EyeComfort Display 2.0 Honor 50 Pro: OLED 6,72″ FHD+, 1,07 miliardi di colori, gamma colori DCI-P3 100%, 439ppi, refresh rate 120Hz, campionamento tocco 300Hz, certificazione TÜV Rheinland EyeComfort Display 2.0

piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 778G GPU Turbo X, Huner Boost

Qualcomm Snapdragon 778G sistema di dissipazione calore: Honor 50 Pro: doppio raffreddamento a liquido VC, tecnologia al grafene

memoria: Honor 50: 8GB di RAM, 128/256GB interna Honor 50 Pro: 8GB di RAM, 256GB interna

sensore impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display connettività: 5G (supporto doppio 5G), Link Turbo per la selezione automatica WiFi-5G e per aumentare la velocità di download con WiFi+5G, WiFi 6 dual band, Bluetooth 5.2 LE, USB-C 2.0

5G (supporto doppio 5G), Link Turbo per la selezione automatica WiFi-5G e per aumentare la velocità di download con WiFi+5G, WiFi 6 dual band, Bluetooth 5.2 LE, USB-C 2.0 OS: Magic UI 4.2 basato su Android 11

Magic UI 4.2 basato su Android 11 audio: 3 microfoni interni, possibilità di utilizzare come microfono per video anche quello delle cuffie Bluetooth

3 microfoni interni, possibilità di utilizzare come microfono per video anche quello delle cuffie Bluetooth fotocamere: anteriore: Honor 50: 32MP, f/2,2 Honor 50 Pro: 12MP con lunghezza focale verticale 18mm, FOV 100°, pixel da 1,25um, sensore 1/2,8″, f/2,4 32MP, FOV 90°, f/2,2, sensore da 1/3,14″ posteriore: 108MP principale, f/1,9 8MP grandangolare, f/2,2 2MP macro, f/2,4 2MP profondità, f/2,4

batteria: Honor 50: 4.300mAh con ricarica rapida 66W Honor 50 Pro: 4.000mAh con ricarica rapida 100W

colorazioni:Frost Crystal (con finitura a diamante), Amber Red, Emerald Green, Midnight Black

Honor 50 Pro è dotato di doppie videocamere frontali, la videocamera da 12 MP offre una lunghezza focale verticale di 18 mm a 100 gradi e una lunghezza focale verticale ideale di 18 mm, mentre la fotocamera da 32 MP conserva più dettagli dell’immagine, offrendo ogni volta immagini ad alta qualità. Il grand’angolo e la modalità notte sono disponibili anche per le doppie videocamere nella parte anteriore, lasciando ancora più scelta durante il vlogging.

Inoltre, HONOR 50 Pro è dotato di 6 modalità di ripresa multi-obiettivo, con combinazioni che utilizzano contemporaneamente le fotocamere anteriori e posteriori. Durante l’acquisizione di video, gli utenti possono anche applicare varie funzionalità come la modalità bellezza o uno scatto grandangolare, soddisfando tutte le esigenze di un grande Vlog.

Grazie a un sistema fotografico avanzato, sia HONOR 50 che HONOR 50 Pro sono dotati di una configurazione della fotocamera posteriore quad, composta da una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. La combinazione di obiettivi diversi offre agli utenti un’esperienza di ripresa migliore, catturando immagini più chiare, un angolo di visione più ampio e dettagli più definiti.

Il display della Serie HONOR 50 ha una versione aggiornata rispetto al modello precedente. Dotato di un display curvo da 6,57 pollici da 75° per HONOR 50 e di un display da 6,72 pollici per HONOR 50 Pro, HONOR 50 possiede uno dei migliori display retina con 1.07 miliardi di colori del settore, offrendo una riproduzione dei colori migliore per un’esperienza cromatica senza eguali e immagini mozzafiato. Con un contrasto elevato, la gamma di colori DCI-P3 al 100% e 439 PPI, HONOR 50 Pro offre una percentuale maggiore di colori e una maggiore risoluzione dei pixel, offrendo agli utenti un’esperienza di visualizzazione coinvolgente e reale, ideale per guardare film, visualizzare le foto o giocare.

Tutti i dispositivi HONOR 50 supportano un aggiornamento di 120 Hz, mentre HONOR 50 e HONOR 50 Pro supportano il touch a 300 Hz e un aggiornamento dinamico e intelligente, consentendo animazioni più fluide. Perfetta per chi trascorre diverso tempo a scattare fotografie o condividere contenuti sul proprio smartphone, la Serie HONOR 50 è dotata della certificazione TÜV Rheinland EyeComfort Display 2.0, offrendo un’esperienza visiva sicura e confortevole durante il giorno, anche in ambienti scarsamente illuminati.

Autonomia e ricarica Rapida

Con la connessione 5G, il vlogging e l’utilizzo di videogiochi che mettono a dura prova la durata della batteria, gli HONOR 50 consentono agli utenti di ricaricare in qualsiasi momento, adottando un design a batteria a doppio circuito a cella singola, che raggiunge una ricarica rapida di 66W su HONOR 50 e fino a 100W su HONOR 50 Pro, aumentando al massimo la potenza.

Honor 50 e HONOR 50 Pro sono confezionati rispettivamente con una batteria da 4300 mAh e 4000mAh, offrendo una durata della batteria a lunga durata. Secondo i test interni HONOR, HONOR 50 può essere alimentato fino al 70% in soli 20 minuti, mentre HONOR 50 Pro può essere ricaricato fino al 90% contemporaneamente, assicurando una batteria che dura più a lungo.

Sia HONOR 50 che HONOR 50 Pro sono dotati della piattaforma mobile Snapdragon 778G 5G di Qualcomm che consente prestazioni e consumo energetico eccellenti. Inoltre, la Serie HONOR 50 è ricca di varie innovazioni esclusive come GPU Turbo X e Hunter Boost per liberare ulteriormente il potenziale del chip 778G 5G di Qualcomm, migliorando le prestazioni e garantendo un’esperienza più rapida e fluida all’utente.

Con GPU Turbo X, un’esclusiva tecnologia di accelerazione grafica, la Serie HONOR 50 porta il gioco a un livello completamente nuovo. Progettato per potenziare le prestazioni, GPU Turbo X riduce il consumo energetico e crea un’esperienza di gioco più fluida e stabile per gli utenti.

HONOR 50 Pro ha un design personalizzato per garantire una migliore dissipazione del calore. HONOR 50 Pro utilizza il doppio raffreddamento a liquido VC e la tecnologia al grafene ad alta conduttività termica per migliorare l’efficienza della dissipazione del calore e aiutare a mantenere una temperatura gestibile, perfetta per chi ama giocare o fare vlog per lunghi periodi di tempo.

La Serie HONOR 50 è compatibile con il sistema Magic UI 4.2 appena aggiornato, che supporta la collaborazione multischermo, aiutando gli utenti a realizzare operazioni cross-device e multipiattaforma per aumentare l’efficienza sia che studino, lavorino in remoto o acquisiscano e condividano contenuti con gli amici e colleghi.

Quando si tratta di connettività 5G, la serie HONOR 50 supporta il doppio 5G e Link Turbo, che consente un’esperienza di rete eccellente in quasi tutti gli scenari. Sfruttando le tecnologie AI e i big data, Link Turbo analizza automaticamente i modelli di utilizzo degli utenti e le condizioni di rete per capire il modo migliore per fornire un risultato ottimale e passare senza problemi tra le reti Wi-FI o 5G per aumentare la velocità di download adottando contemporaneamente e entrambe le reti.

Prezzi e disponibilità

Disponibile in una selezione di colori particolari – Frost Crystal, Amber Red, Emerald Green e Midnight Black – la Serie HONOR 50 è stata progettata per soddisfare le esigenze degli utenti consapevole dello stile attuale. Il colore Frost Crystal nasce grazie a una grande e sofisticata artigianalità creando una finitura a diamante che brilla sotto la luce.

A partire dal 16 giugno in Cina, HONOR 50 e HONOR 50 Pro saranno in prevendita a partire rispettivamente da 2.699 RMB a 3.699 RMB. In un secondo momento, HONOR 50 sarà disponibile anche nei mercati internazionali al di fuori della Cina, tra cui Francia, Malesia, Messico, Russia, Arabia Saudita e Regno Unito.

Insieme alla serie HONOR 50, HONOR ha anche annunciato il lancio delle cuffie HONOR 50 SE e HONOR Earbuds 2 SE TWS in Cina. Honor 50 SE sarà disponibile per 2.399 RMB e le cuffie HONOR Earbuds 2 SE TWS saranno disponibili per 469 RMB.

Ancora nessuna informazioni concreta per i prezzi e la disponibilità in Italia.

