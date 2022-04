Sono ufficialmente cominciate le vendite in Italia di moto g 22 , disponibile da oggi a 219,90 euro su tutti i canali di vendita e moto g 71 5G a 339,90 euro, in esclusiva su Amazon.

moto g 22 : design e prestazioni per tutti

Annunciato meno di un mese fa, l’ultimo nato nella famiglia g è un dispositivo

caratterizzato da un design elegante e raffinato e da una qualità dei materiali ancora

più elevata. Dotato di una quadrupla fotocamera da 50MP, un display Max Vision da

6,5” a 90 Hz e una batteria a lunga durata da 5.000 mAh, moto g 22 offre le prestazioni

necessarie per svolgere senza problemi tutte le attività quotidiane, con un tocco di

stile.

Il design di moto g 22 è stato completamente rinnovato, la scocca è, infatti, realizzata

utilizzando un polimero acrilico molto resistente, rifinito con un processo di

placcatura ottica che ha consentito di realizzare finiture più pregiate, nonché di

introdurre nuove e particolari colorazioni.

moto g 22 è disponibile da oggi in Italia, al prezzo di lancio 219,90 euro in due

colorazioni: Cosmic Black e Iceberg Blue.



Anche un altro membro della famiglia g fa oggi il suo debutto in Italia. Con moto g 71

5G è possibile godersi immagini luminose e colorate su un fantastico display OLED

da 6.4” FHD+. Con una gamma di colori ampliata del 25%, tutto appare vibrante e

reale, per un’esperienza di visualizzazione senza precedenti, mentre la piattaforma

mobile Snapdragon 695 con efficienza migliorata offre velocità 5G e prestazioni

fluide.



moto g 71 5G è da oggi in vendita in esclusiva su Amazon a 339,90 euro e sarà in

promozione per il lancio fino al 13 aprile al prezzo scontato di 299,90 euro nella

versione Black.Le sorprese non finiscono qui. Sempre fino al 13 aprile, motorola ha infatti previsto una serie di ‘Spring Deals’ su diversi device lanciati di recente. Per maggiori dettagli su modelli e prezzi, visitare la pagina dedicata su Amazon.

