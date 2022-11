Il Black Friday è oramai arrivato e per celebrare questo evento anche OPPO propone diverse offerte sui suoi prodotti: in particolare lancia la “Black Week”: una settimana di sconti imperdibili su un’ampia gamma di prodotti.

Le promozioni, già attive su Amazon, sono live anche su OPPO Store e saranno disponibili fino a lunedì 28 novembre. Segnaliamo che praticamente tutto l’ecosistema OPPO è in sconto, a cominciare dagli smartphone fino al nuovo tablet OPPO Pad Air e anche accessori come le cuffie Enco Air 2. di seguito alcune delle offerte più interessanti.

SMARTPHONE

La serie flagship Find X5 è disponibile a prezzi irripetibili:

OPPO Find X5 Lite nelle colorazioni Starry Black e Startrails Blue è acquistabile al prezzo di 329,99€ invece di 499,99€ –

nelle colorazioni Starry Black e Startrails Blue è acquistabile al prezzo di invece di 499,99€ – OPPO Find X5 è proposto a soli 549,99€ al posto di 999,99€

è proposto a soli al posto di 999,99€ Find X5 Pro è scontato al prezzo di 949,99€ anziché 1299,99€.

E’ in promozione anche la serie Reno 7 e la nuovissima serie Reno8:

OPPO Reno8 nelle colorazioni Shimmer Gold e Shimmer Black, e solo su Amazon con 6 mesi aggiuntivi di garanzia rispetto a quella legale, è disponibile a 499,99€ al posto di 599,99€

nelle colorazioni Shimmer Gold e Shimmer Black, e solo su Amazon con 6 mesi aggiuntivi di garanzia rispetto a quella legale, è disponibile a al posto di 599,99€ OPPO Reno8 Pro nelle colorazioni Glazed Black e Glazed Green, sempre con 6 mesi aggiuntivi di garanzia rispetto a quella legale solo su Amazon, viene scontato a 729,99€ al posto di 799,99€.

nelle colorazioni Glazed Black e Glazed Green, sempre con 6 mesi aggiuntivi di garanzia rispetto a quella legale solo su Amazon, viene scontato a al posto di 799,99€. OPPO Reno7, disponibile a soli 217,99€ invece di 329,99€: un prezzo vantaggioso per ritratti senza precedenti.

Degna di nota anche la promozione sull’iconico Reno6 Pro, alleato dei creator digitali e di coloro che vogliono realizzare contenuti professionali con la comodità di uno smartphone che, per l’occasione, è acquistabile al prezzo scontato di 429,99€ anziché 799,99€.

Infine, anche numerosi dispositivi della Serie A di OPPO, già nota per essere “budget killer”, sono disponibili a prezzi imbattibili. OPPO A76, ad esempio, nella colorazione Glowing Black, viene proposto al prezzo scontato di 157,99€ rispetto agli originali 249,99€.

WEARABLE & AUDIO

OPPO Watch Free, lo smartwatch in grado di monitorare e analizzare il sonno in ogni sua fase, per la “OPPO Black Week”, è scontato al prezzo di 48,99€ contro i precedenti 99,99€.

Se invece ciò che si ricerca è un’esperienza audio top di gamma da studio di registrazione, gli auricolari OPPO Enco X2 nella colorazione White sono acquistabili a soli 119,99€ anziché 199,99€, mentre OPPO Enco Air2, noti per aver alzato gli standard qualitativi di settore nella fascia entry-level, vengono proposti a un prezzo ancora più accessibile: 39,00€ al posto di 69,99€.

Infine, per coloro che non vogliono mai rinunciare alla propria musica preferita, OPPO Enco Buds2 sono acquistabili al prezzo vantaggioso di 19,99€ invece di 49,99€.

TABLET

Questa settimana di offerte, infine, è un’occasione imperdibile anche per acquistare il nuovo OPPO Pad Air, il primo tablet del brand, disponibile a soli 229,99€ invece di 299,99€ nella versione da 64GB e a 249,99€ invece di 349,99€ per il modello da 128GB.

La “OPPO Black Week” è già arrivata: non resta che visitare OPPO Store e Amazon per approfittare di queste offerte uniche e scoprirne molte altre ancora!

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!