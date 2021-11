In occasione della Black Week, Huawei annuncia nuove promozioni che saranno attive dal 18 al 30 novembre con sconti e offerte speciali sono disponibili in esclusiva su Huawei Store. Tantissimi sconti in occasione del black friday sui prodotti HUAWEI a partire dagli ottimi MateBook fino a smartwatch e smartphone.

Notebook HUAWEI in offerta

HUAWEI MateBook 14s è in offerta a 1.399,00 euro, con uno sconto di 100 euro, nella versione con processore Intel i7 11gen e memoria 16GB + 1TB. In regalo HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Bluetooth Mouse ed estensione della garanzia di un anno.

Il nuovo laptop della serie MateBook che combina estetica, innovazione ed esperienza di utilizzo, è leggero e portatile per adattarsi a qualsiasi stile di lavoro flessibile, in ufficio, a casa o in mobilità.

Chi è alla ricerca di un laptop performante e ultra veloce potrà acquistare dal 19 novembre a 549,90 euro anziché 699,00 HUAWEI MateBook D 15 nella configurazione Intel Core i5 di decima generazione da 8+256GB. Progettato per una massima portatilità, MateBook D 15 dal sottile corpo in metallo pesa soltanto 1,53 kg e ha uno spessore di 16,9 mm.



MONITOR HUAWEI IN OFFERTA

Per chi mira a un device che offre un’esperienza di gioco coinvolgente, il monitor gaming ultra-wide con elevata frequenza di aggiornamento HUAWEI MateView GT da 34 pollici è disponibile a 449,90 euro anziché 549,00, con un risparmio di 99,10 euro dal 18 novembre fino al 24 1 Operazione a premi valida dal 18 al 30 novembre 2021.

Rispetto ai display standard, HUAWEI MateView GT ha un numero maggiore di pixel orizzontali e per questo le immagini prendono letteralmente vita sullo schermo.



OFFERTE HUAWEI – AUDIO

Per il settore audio, a partire dal 20 novembre, si possono acquistare gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4 e HUAWEI FreeBuds 4i ad un prezzo speciale.

HUAWEI FreeBuds 4 sono disponibili a 99,90 euro con in regalo il Mini Speaker fino al 24 novembre 2 e poi, con ID Case, fino alla fine del mese 3.

La versione Ricarica Wireless è esclusivamente acquistabilie su HUAWEI Store. La cancellazione attiva del rumore open-fit permette di mantenere uniforme la pressione dell’aria, lasciando percettibili i suoni ambientali più importanti, così da garantire un’esperienza d’ascolto e di utilizzo più sicura e confortevole, anche dopo diverse ore di utilizzo.

Con un risparmio di 29,10 euro, HUAWEI FreeBuds 4i con cancellazione attiva del rumore

sono in promozione a 59,90 euro, invece di 89,00 euro, inclusa anche la custodia. Disponibili



OFFERTE HUAWEI BLACK FRIDAY – WEARABLE

Da non perdere la promozione della nuova linea di smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 con

funzionalità migliorate e durata della batteria fino a 14 giorni di utilizzo. I sei diversi modelli, disponibili nelle versioni da 42mm e 46mm in differenti materiali e colorazioni per soddisfare i gusti più svariati, sono in offerta con HUAWEI FreeBuds 4i (valore commerciale 89,00 euro) e un esclusivo omaggio Huawei Store 4 .



Con un risparmio di 20,00 euro, è acquistabile a 79,90 euro anziché 99,00 HUAWEI Watch Fit Mini, l’ultimo arrivato nella famiglia dei wearable, con quadrante personalizzabile grazie a una gamma di watch faces con un’ampia varietà di stili e temi e ben 96 modalità di allenamento.



Chi non è disposto a rinunciare all’eleganza neppure quando fa sport può acquistare

HUAWEI Watch Fit Elegant a 99,90 euro con in regalo HUAWEI Scale 3 , la prima bilancia

pesa persone di marchio Huawei dal valore commerciale di 39,90 euro, fondamentale per chi fa attività fisica e necessita di monitorare dati particolari su lungo termine o semplicemente per chi segue uno stile di vita sano.

Lo smartwatch ha display rettangolare AMOLED da 1,64 pollici e in soli 21 grammi racchiude una batteria dalle prestazioni migliorate che garantisce fino a 10 giorni di autonomia.



In tema di indossabili, sono disponibili anche HUAWEI Band 6 a 39,00 euro dal 19 novembre e HUAWEI Watch GT 2 nella versione Matte Black a 99,90 euro (anziché 229,90) con in regalo il cinturino.

HUAWEI Band 6 con display FullView da 1,47 pollici AMOLED non è solo bello da vedere, ma integra funzionalità utili per chi è attento al proprio benessere come il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno 24 ore su 24.

Operazione a premi valida dal 25 al 30 novembre 2021. Maggiori dettagli e info su https://consumer.huawei.com/it/offer/



HUAWEI OFFERTE SMARTPHONE

Per quanto riguarda il comparto mobile, fino al 23 novembre è valida l’offerta di HUAWEI nova 9 a 499,90 euro con in regalo HUAWEI FreeBuds Pro, custodia protettiva, estensione della garanzia di 6 mesi e un esclusivo omaggio Huawei Store.

Pensato per le nuove generazioni, il nuovo flagship ultra sottile e ultra leggero della serie nova è dotato di un sistema di fotocamere avanzato frontale e posteriore con Ultra Vision Camera 50 MP e numerose modalità video, come la Dual-View.



LE OFFERTE DI HUAWEI APPGALLERY

Inoltre, dal 15 novembre è in corso una campagna promozionale dedicata a una serie di app di HUAWEI AppGallery.

Fino al 28 novembre gli utenti hanno l’opportunità di vincere non solo coupon di alcune delle migliori app disponibili, ma anche device come HUAWEI P40, HUAWEI Watch 3, HUAWEI Freebuds Pro e HUAWEI MatePad.

Per partecipare è necessario accedere ad AppGallery ogni giorno e, con un solo clic, raccogliere i coupon gratuiti da riscattare tramite alcune app. Per aumentare le possibilità di vincita, è sufficiente condividere la pagina della campagna con gli amici così da accumulare sempre più punti. Per aggiudicarsi incredibili premi tra cui il nuovo smartphone HUAWEI nova 9, si può sfidare la fortuna con l’app Lucky Draw Wheel.



