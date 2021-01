Oggi – Lunedì 18 gennaio – è il Blue Monday, ossia la giornata più triste dell’anno ma per fortuna i consigli e le promozioni HUAWEI possono aiutarci a ritrovare il sorriso.

Il fenomeno del Blue Monday fu individuato da uno psicologo inglese, tenendo conto di alcuni fattori metereologici, la lontananza dal Natale e il fallimento dei propositi dell’anno nuovo. Nonostante la dubbia affidabilità di questo studio il 2020 è stato un anno decisamente particolare, per cui scacciare via magoni e grigi pensieri, non può che portare giovamento alle nostre giornate. Il modo migliore per farlo? Un po’ di sana attività fisica, che oltre a migliorare il nostro aspetto, ha l’incredibile capacità di liberare la mente e mettere in circolo endorfine per far tornare il buon umore. A questo si aggiunge l’ascolto della propria musica preferita, da sempre il miglior modo per migliorare una giornata iniziata male.

A questo proposito, Huawei ha pensato di condividere alcuni consigli da mettere in pratica, accompagnati da una selezione di accessori da utilizzare per lo sport e per godersi la propria musica, in casa o all’aperto.

L’esercizio fisico

Come abbiamo detto l’attività fisica e il movimento, permette il rilascio di endorfine e altre sostanze chimiche che contribuiscono, secondo numerosi studi scientifici, a combattere la tristezza. L’attività sportiva garantisce un incremento di energia e positività, dando modo di concentrarsi su un obiettivo specifico e allontanando, seppur momentaneamente, problemi e sentimenti di sconforto.

Qual’è l’accessorio giusto? Il wearable.

Oggi che palestre e centri sportivi rimangono chiusi, gli smartwatch Huawei sono dei partner eccezionali, in grado di proporre numerosi allenamenti e in sicurezza, grazie alle funzioni di monitoraggio della salute. Eccone alcuni esempi:

HUAWEI WATCH FIT è lo smartwatch per tutti gli amanti del fitness. Grazie ad una suite di feature intelligenti, tra cui nuove modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio dei parametri e del proprio benessere, come della frequenza cardiaca, del sonno e della saturazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), incoraggia gli utenti a esplorare nuove forme di esercizio fisico. Inoltre, HUAWEI WATCH FIT è il primo smartwatch di Huawei ad includere un vero personal trainer animato, che offre 12 workout e 44 dimostrazioni di postura. Grazie a questa nuova funzione HUAWEI punta a far risparmiare tempo e spazio senza bisogno di uno smartphone o di qualsiasi altro dispositivo. Colori disponibili: Mint Green, Sakura Pink e Graphite Black.

HUAWEI WATCH GT 2 PRO ha un design minimal e confortevole, è robusto, grazie a un telaio in titanio e un quadrante in zaffiro, ed è perfetto per l’attività sportiva, compresi gli sport più estremi e per essere indossato nelle occasioni speciali. Le feature smart, permettono di registrare i propri risultati sportivi e monitorare il proprio stato di salute. Che si tratti di nuovi sport o di sfida contro sé stessi, HUAWEI WATCH GT 2 Pro offre oltre 100 modalità di allenamento tra le quali scegliere. Sono inoltre disponibili anche allenamenti lo sci, lo sci di fondo, lo snowboard e il golf. Tra le principali funzionalità di monitoraggio troviamo il monitoraggio scientifico del sonno, dello stress, della frequenza cardiaca – sia a riposo sia durante l’attività sportiva – e del livello di ossigeno nel sangue. Colori disponibili: Night Black per l’edizione Sport e Nebula Grey per la versione classica.

La “giusta” musica

Nonostante ognuno di noi ami generi e brani diversi, per questa giornata particolare sono consigliate playlist motivanti per gli allenamenti sportivi o alcuni pezzi musicali designati come i più rilassanti la mondo, per mantenere il ritmo e dare un pizzico di carica durante giornata. Huawei Music con oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album, in streaming e senza pubblicità, consiglia playlist a tema running pronte sulla piattaforma per un allenamento super grintoso, oppure ti da la possibilità di formare le tue playlist personali.

Huawei Music può essere scaricata su HUAWEI AppGallery al costo mensile di 9,99 €.

Il suo compagno ideale sono i giusti auricolari wireless di cui Huawei offre una selezione:

HUAWEI FREEBUDS PRO sono i nuovi auricolari True Wireless Stereo (TWS) comodi da indossare e dal design minimal e lineare. Grazie al sistema di cancellazione intelligente e dinamica del rumore, regalano un’esperienza immersiva nella propria playlist preferita durante gli allenamenti. Colori disponibili: Carbon Black, Ceramic White e Sliver Frost.

HUAWEI FREELACE PRO sono stati progettati per garantire una maggiore stabilità a chi li indossa, grazie alla forma ergonomica. Il corpo compatto e leggero è fatto da un archetto da collo in lega nichel-titanio, rivestito in leggerissimo silicone, delicatissimo sulla pelle e in grado di garantire il massimo del comfort e della vestibilità. La batteria può durare fino a 24 ore con una sola carica completa. Colori disponibii: Graphite Black, Spruce Green e Dawn White.

