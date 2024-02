BLUETTI fa il suo ritorno alla fiera di riferimento nel panorama delle energie rinnovabili, la Key Energy, ospitata presso il Rimini Expo Centre dal 28 febbraio al 1° marzo. Bluetti si troverà al padiglione B7, stand 107, presentando soluzioni all’avanguardia, studiate su misura per una vasta gamma di esigenze e con prezzi accessibili per tutte le tasche.

Abbiamo già parlato di BLUETTI e dei suoi prodotti (come la power station AC2A) , che garantiscono affidabilità e sostenibilità distinguendosi per compattezza e leggerezza e rendendoli facilmente trasportabili grazie a pratiche impugnature ergonomiche.

Il portavoce di BLUETTI dichiara:

“Siamo entusiasti di partecipare nuovamente alla Key Energy Exhibition con le nostre soluzioni per l’energia solare. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire le nostre soluzioni innovative per garantire un’energia pulita e rinnovabile ovunque e in qualsiasi momento”.

I prodotti in esposizione alla Key Energy

Tra i prodotti in esposizione che potrete vedere alla Key Energy spiccano la BLUETTI AC180P progettata per ambienti interni ed esterni, con i suoi soli 45 dB di inquinamento acustico e dal design compatto e soli 16 kg di peso. La batteria LiFePO, garantita 5 anni, si può ricaricare fino all’80% in 45 minuti grazie alla modalità ultrarapida da presa di corrente, ma può essere alimentata anche dalla presa dell’auto e tramite pannello solare da massimo 500 W, con cui si ottiene una ricarica completa in sole 3 ore: questo la rende di fatto una fonte di alimentazione perfetta per le avventure fuori casa come i campeggi.

Troviamo poi la BLUETTI AC60P, parte della serie Premium, una centrale elettrica portatile resistente all’acqua e alla polvere. E’ infatti la prima power station portatile al mondo con grado di protezione IP65, resistente all’acqua e alla polvere e garantita per 6 anni e dal peso di appena 9,1Kg. Vanta poi una capacità espandibile, da 504 Wh fino a 2.116 Wh, e raggiunge il 100% di ricarica in solamente 1 ora in modalità ultrarapida. Perfetta per i veri amanti dell’outdoor, del trekking e degli sport nella natura: può infatti fornire una potenza di 1.200 W con i suoi inverter da 600W per alimentare apparecchi ad alto assorbimento come asciugacapelli e macchine del caffè.

Al Key Energy ci sarà poi l’anteprima della AC200PL, con la quale BLUETTI porta l’esperienza della van life a un livello superiore, offrendo una potenza espandibile fino a 8,448 Wh e una capacità di alimentare una vasta gamma di apparecchiature elettroniche.

Pensato espressamente per le avventure on the road sulle quattro ruote, AC200PL offre una soluzione all-in che integra il pannello solare, l’inverter e la batteria di espansione e, utilizzato in combo con lo stabilizzatore di tensione D40, garantisce sicurezza e stabilità per un viaggio senza rinunce e con il pieno di energia.

Ha infatti una capacità espandibile dai 2,304 Wh agli 8,448 Wh e un’uscita continua a 2,400 W, che gli permette di alimentare piccoli elettrodomestici, device e attrezzature di ogni tipo, per trasformare van, camper e roulotte in delle vere e proprie abitazioni lontano da casa. In modalità turbo è possibile ricaricarla all’80% della capacità in soltanto 1 ora, mentre per la ricarica completa sarà sufficiente un’ora e mezza da presa di corrente, 2,8 ore da pannello fotovoltaico, 3,2 ore da batteria e 12,5 ore da presa accendisigari.

Tra i prodotti allo stand ci sarà anche BLUETTI B80P, batteria di espansione da combinare

alla AC60P come Power Bank ma che lavora anche in autonomia come power station da 806 Wh. Dotata di una porta USB-C da 100 W, una porta USB-A da 18 W e una presa per

accendisigari da 12 V / 10 A, si può ricaricare sia tramite AC60P che tramite presa dell’auto e pannello solare.

Potete vedere tutti questi prodotti BLUETT alla Key Energy, ospitata presso il Rimini Expo Centre dal 28 febbraio al 1° marzo al padiglione B7, stand 107. Tutte le altre informazioni sui prodotti sono disponibili sul sito ufficiale BLUETTI.

