Se stai cercando un modo per avere sempre energia con te, la nuova AC2A di BLUETTI potrebbe essere la soluzione ideale. Bluetti aveva presentato di recente al CES di Las Vegas il nuovo frigo 3-in-1 e la tecnologia SolarSwap mentre ora è in arrivo una nuova power station compatta.

Questa mini centrale elettrica compatta è stata progettata per adattarsi a tutte le esigenze e a tutte le tasche. Con un peso di soli 3,6 kg e un design funzionale, la AC2A è talmente piccola da entrare in un trolley e può essere facilmente trasportata ovunque tu vada. Inoltre, la sua portabilità “grab and go” ti consente di spostarti nella natura, tra uno spot e l’altro, tenendola agevolmente per la maniglia ergonomica.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la AC2A ha una potenza di sollevamento di 600 Watt con 300 Watt di potenza nominale. La power station si carica fino all’80% in soli 45 minuti, permettendoti di fare dei pit-stop rapidissimi e concedendone l’utilizzo anche in contemporanea con la fase di ricarica. Inoltre, grazie alla tecnologia LiFePO4, la batteria della AC2A può durare fino a 6 volte più a lungo rispetto alle batterie tradizionali, garantendo il mantenimento dell’80% della capacità anche dopo oltre 3.000 cicli di carica, ovvero 8 anni di utilizzo.

La AC2A può essere ricaricata tramite presa AC, presa dell’auto o batteria al piombo, assicurando una totale indipendenza e una grande adattabilità. Inoltre, grazie alla modalità Power Lifting, la AC2A può alimentare dispositivi ad alta richiesta energetica e fino a 600 W come stufette elettriche, frigoriferi e asciugacapelli. Questa mini centrale elettrica compatta è utile sia per l’utilizzo come backup domestico, in caso di black out, che per massimizzare l’esperienza di campeggio in “libera” senza rinunciare ad alcun comfort. Infine, la AC2A ha un ingresso solare da 200 W e può essere abbinata, ad esempio, al pannello BLUETTI PV200 per fare il “pieno” in 70 minuti di esposizione ai raggi del sole.

Nel caso sia necessario espandere la propria capacità di potenza, ad esempio per

supportare la richiesta energetica durante un lungo viaggio o utilizzare attrezzi in contesti

Prezzi e disponibilità

lontani da prese elettriche, AC2A si può abbinare con una batteria di espansione B80 (806 Wh), che assicura un’alimentazione continua e senza interruzioni.

Altri dettagli essenziali di AC2A sono la sua silenziosità (inferiore ai 50 DB), il display LCD

intuitivo e la possibilità di completa gestione tramite APP, da cui si può attivare ad

esempio la modalità di Turbo Ricarica (un pieno in 70 minuti).

La power station portatile sarà disponibile in Italia a partire dal 2 febbraio, al prezzo di

lancio di 229 euro.

