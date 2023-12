Dal 9 al 12 gennaio, torna a Las Vegas il CES 2024, il palcoscenico globale delle nuove tecnologie e BLUETTI sarà protagonista presso lo stand North Hall 9645, presentando le sue ultime creazioni in ambito energetico off-grid.

Bluetti porterà infatti al CES la tecnologia SwapSolar con la power station AC180T e il rivoluzionario frigo portatile MultiCooler.

La AC180T è progettata per avventure in auto, camper o campeggio, offrendo un design modulare e innovativo con due batterie indipendenti da 716.8 Wh ciascuna possono operare insieme all’interno della AC180T o essere utilizzate separatamente per potenziare il MultiCooler. Con una potenza in uscita di 1.200 W e una ricarica all’80% in soli 45 minuti, entrambe le batterie sono dotate di un input per pannello solare da 500 W.

Il MultiCooler, che sarà mostrato in anteprima al CES, è un prodotto 3 in 1 che refrigera, congela e produce ghiaccio, offrendo una capacità di 40 litri per il frigo e 9 per il freezer andando quindi a rivoluzionare il modo di preparare cibo outdoor.

La produzione innovativa del ghiaccio aggiunge un tocco unico al prodotto, consentendo di ottenere cubetti ghiacciati in pochi istanti. Con la ricarica tramite presa a muro, presa dell’auto, pannelli solari o la batteria AC180T, il MultiCooler assicura almeno 6 giorni di perfetta refrigerazione con le sole due batterie interne cariche.

Il lancio ufficiale di AC180T e MultiCooler è previsto per il 31 gennaio 2024, con una campagna di crowdfunding su Indiegogo che inizia il 9 gennaio, in concomitanza con il CES.

AC240: Avventure Off-grid Resistenti all’Acqua e alla Polvere

Un’altra sorpresa di BLUETTI è l’AC240, una centrale elettrica esterna progettata per resistere alle condizioni più estreme. Con 2.400 W di potenza e una batteria LFP da 1.536 Wh, l’AC240 è ideale per alimentare dispositivi come frigoriferi, condizionatori, microonde e altro ancora.

La ricarica richiede infatti solo 70 minuti con presa a muro o 2 ore tramite pannello solare da 1.200 W. Il grado di protezione IP65 la rende perfetta per spiaggia, deserto, lavoro sul campo, barca, off-road, pesca sportiva e altro. La batteria di espansione B210 aggiunge ulteriori 2.150 Wh di potenza, portando la capacità totale fino a 10 kWh, rendendo l’AC240 un affidabile backup domestico in caso di black out.

Potete trovare altri informazioni sui prodotti Bluetti sul sito ufficiale.

