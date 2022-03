Nella cornice del MWC di Barcellona Bullitt Group, concessionaria globale degli smartphone Cat, annuncia l’arrivo del Cat Q10. Si tratta di un hotspot mobile 5G e Wi-fi 6 dal corpo Rugged pensato per sopravvivere nelle condizioni più estreme, dotato anche di un’ottima batteria da 5300mAh che ne garantisce l’autonomia.

Maurizio Di Carlo, Country Manager per l’Italia di Bullitt Group commenta così il debutto di CAT Q10:

“Cat Q10 è la soluzione perfetta per coloro che desiderano sfruttare la potenza del 5G quando la banda larga non è disponibile o non è affidabile. Come tutti i prodotti di Cat, le caratteristiche di robustezza di Cat Q10 garantiscono l’operatività ovunque l’utente ne abbia bisogno. L’espansione in questa nuova categoria di prodotti consolida la nostra capacità di innovare costantemente e la leadership nel settore rugged, consentendoci di raggiungere nuovi clienti con nuovi casi di utilizzo, con dispositivi robusti e affidabili”.

Infatti il Cat Q10 è certificato IP68 e Mil-Spec 810H, la certificazione militare che ne attesta la sua resistenza: può infatti cadere da un’altezza massima di 1,8 metri senza alcun danno, oltre ad essere impermeabile e resistente alla polvere.



Le caratteristiche principali di Cat Q10:

Rugged Features IP68, resistente alle intemperie e a pioggia, neve, sabbia, polvere e sporco Hardware con certificazione militare: testato secondo MIL-SPEC 810H Resistenza alle cadute fino a un’altezza di 1.8m

Design Corpo in TPU gommato resistente e antiscivolo Gancio porta-corda

Batteria Batteria agli ioni di litio da 5300 mAh sostituibile dall’utente, 10 ore di utilizzo, 1000 ore in standby, funzionalità di powerbank

Connettività 5G, 4G LTE (Cat 19) Wi-Fi 6, 802.11 a / b / g / n / ac / ax 2×2 MIMO Possibilità di connettere fino a un massimo di 32 device

Chipset MTK 5G T750 chipset

Interfaccia utente Configurazione intuitiva e facile tramite dispositivi mobili o browser Internet

Altro Modalità di sicurezza supportate: WPA-PSK, WPA2-PSK





Cat Q10 è un dispositivo portatile compatto pensato per tutte quelle situazioni in cui le aziende si trovano a operare in ambienti difficili. Con Cat Q10 è possibile collegare più dispositivi in 5G in tutti quei luoghi dove non è presente una connessione a banda larga, come cantieri, centri logistici o aziende agricole: in questo modo, assicura una connessione stabile e potente anche alle piccole e medie imprese, senza che esse debbano preoccuparsi di danneggiare o rovinare il dispositivo che è in grado di mantenere connessioni POS stabili.

Un altro scenario di utilizzo è in caso di calamità o emergenza: Cat Q10 si rivela prezioso anche in queste situazioni e supporta in sicurezza fino a 32 dispositivi

contemporaneamente, fornendo una connettività affidabile e veloce grazie alle tecnologie Wi-Fi 6 e 5G. Prezzi e data di lancio per il mercato Italiano non sono stati ancora annunciati ufficialmente

Il Bullit Service Program per proteggere i nostri dispositivi

Oltre al nuovo hotspot Bullit Group ha anche annunciato un nuovo servizio per la protezione dei propri device.

Il nuovo Bullitt Service Programme fornisce una gamma di pacchetti aggiuntivi per garantire un’esperienza piacevole ai propri clienti e una risposta rapida in caso di incidenti o emergenze, riducendo il rischio di tempi di inattività che hanno impatto sul lavoro o sulla vita personale.

Nathan Vautier, CEO di Bullitt Group hadichiarato:

“Rugged Care e Care+ sono costruiti direttamente sulla nostra service intelligence proprietaria. Avendo dispositivi che funzionano negli ambienti più esigenti, da oltre un decennio abbiamo personalizzato questi pacchetti non solo per mantenere i nostri dispositivi a prestazioni ottimali ancora più a lungo ma anche per prevenire potenziali problemi”. Con cicli di vita dei dispositivi rugged intrinsecamente più lunghi, vogliamo incoraggiare una maggiore sostenibilità e il nostro programma di assistenza ne è una parte importante. Abbiamo compiuto grandi passi nel 2021 in questa direzione e abbiamo in programma di andare oltre nel 2022″.

‘ Rugged Care’ e ‘Rugged Care+’ gestiscono la sostituzione delle parti suscettibili di usura o degrado nel tempo, come la batteria agli ioni di litio, e prevedono un costo di riparazione fisso per tutta la vita del dispositivo. Includono il controllo completo dello stato del dispositivo e lapulizia per la manutenzione preventiva.

gestiscono la sostituzione delle parti suscettibili di usura o degrado nel tempo, come la batteria agli ioni di litio, e prevedono un costo di riparazione fisso per tutta la vita del dispositivo. Includono il controllo completo dello stato del dispositivo e lapulizia per la manutenzione preventiva. ‘Business Edition’ è ora offerta su dispositivi Cat selezionati e consente ai clienti di beneficiare di un anno aggiuntivo di garanzia del produttore, ove richiesto, prolungando i cicli di vita dei dispositivi e incoraggiando un consumo più sostenibile.

Questi servizi assicurano che ogni investimento in un dispositivo Bullitt sia sicuro, con riparazioni effettuate secondo le esatte specifiche del prodotto attraverso la vasta rete di centri di riparazione di Bullitt che copre 50 Paesi in tutto il mondo, con tempi di riparazione rapidi garantiti e l’uso di parti di ricambio originali del produttore.

