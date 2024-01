ASUS Republic of Gamers (ROG) ha dato il via a una nuova era nell’ecosistema del gaming su mobile con il lancio della nuovissima serie ROG Phone 8. Questo annuncio segna un salto epocale nell’evoluzione degli smartphone da gioco, passando da dispositivi specializzati a veri e propri gioielli di ingegneria premium.

Nel più grande aggiornamento della sua storia, il ROG Phone 8 emerge come un dispositivo futuristico e rivoluzionario, mostrando un design più sottile, leggero e con bordi ottimizzati. Queste modifiche non solo rendono il telefono perfetto per i gamer, ma lo posizionano anche come uno smartphone premium ideale per un vasto pubblico.

Il ROG Phone 8 è pensato per essere una potenza a tutto tondo, affascinando non solo i giocatori ma anche streamer e creatori di contenuti. Dotato di funzioni esclusive per il gaming, abbraccia l’intelligenza artificiale, un design premium e una praticità quotidiana, ridefinendo le aspettative degli utenti di smartphone.

Oltre il Gaming

La serie ROG Phone 8 ha subito una rivoluzione completa, passando da essere un’icona del gaming a un dispositivo versatile adatto a chiunque cerchi uno smartphone premium per ogni aspetto della vita quotidiana. Il nuovo design, più sottile del 15% rispetto alla generazione precedente, senza compromessi sulle prestazioni, sottolinea l’attenzione di ASUS al design e alla durabilità.

La serie ROG Phone 8 non si limita ai confini del mobile gaming, offrendo prestazioni senza paragoni, innovazione e un design che coniuga estetica e funzionalità. Un invito a migliorare la vita mobile, sia per i giocatori che per gli appassionati di tecnologia.

Il cuore della serie ROG Phone 8 è il formidabile processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da una RAM LPDDR5X da 8533 Mbps e uno spazio di archiviazione UFS 4.0, garantendo prestazioni senza pari. Il sistema di raffreddamento avanzato, con il design Rapid-Cooling Conductor e il nuovo AeroActive Cooler X, assicura lunghe sessioni di gioco senza surriscaldamento, riducendo la temperatura della cover posteriore fino a 26°C.

Inoltre, il ROG Phone 8 è il primo gaming phone al mondo con certificazione IP68, resistente a polvere e acqua, consentendo un gameplay senza preoccupazioni ovunque.

Display Ultra-Luminoso

La serie ROG Phone 8 Pro presenta un innovativo pannello AMOLED da 6,78 pollici con frequenze di aggiornamento adattive e luminosità massima di 2500 nit. Questo display rivoluzionario offre un’esperienza visiva senza precedenti, regolando automaticamente la frequenza di aggiornamento in base all’attività svolta e garantendo un gameplay fluido.

Il sistema a tre fotocamere della serie ROG Phone 8 apre nuove possibilità fotografiche per giocatori e creatori. La tecnologia OZO Audio, insieme a un’ampia gamma di funzionalità fotografiche, offre un’esperienza multimediale completa.

Il sensore principale da 50 MP, il teleobiettivo 3X e l’ultrawide da 13 MP, supportati da tecnologie avanzate come lo stabilizzatore gimbal ibrido e la tecnologia ASUS HyperClarity, garantiscono scatti e video di altissima qualità.

ASUS ROG Phone 8 Specifiche

Schermo: 6.78″ FHD+ Flexible AMOLED E6, Corning Gorilla Glass Victus 2, HDR10, LTPO, refresh 1~120Hz fino a 165Hz, 2.500 nits, 94% display-to-body

6.78″ FHD+ Flexible AMOLED E6, Corning Gorilla Glass Victus 2, HDR10, LTPO, refresh 1~120Hz fino a 165Hz, 2.500 nits, 94% display-to-body Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, SM8650, CPU Octa-core fino a 3,3 GHz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, SM8650, CPU Octa-core fino a 3,3 GHz GPU: Qualcomm Adreno 750

Qualcomm Adreno 750 RAM: fino a 24 GB LPDDR5X

fino a 24 GB LPDDR5X Archiviazione: fino a 1 TB UFS4.0

fino a 1 TB UFS4.0 Fotocamere posteriori Principale: Sony IMX890 da 50 megapixel con Gimbal 6 assi, 1/1.56″, f/1.9 Ultrawide: 13 megapixel, 120° FOV, f/2.2, lente freeform Zoom: 32 megapixel con zoom ottico 3X, 1.4μm pixel binning, f/2.4, OIS

Fotocamera anteriore : 32 megapixel, 90° FOV, 1.4μm pixel binning

: 32 megapixel, 90° FOV, 1.4μm pixel binning Audio: Sistema di altoparlanti a 5 magneti, jack da 3,5 mm, audio ad alta risoluzione, Dirac Virtuo per cuffie

Sistema di altoparlanti a 5 magneti, jack da 3,5 mm, audio ad alta risoluzione, Dirac Virtuo per cuffie Classificazione: IP68

IP68 Connettività: WiFi 7 ready, Bluetooth 5.3, NFC, GPS / GNSS / GLONASS / Galileo / Beidou / QZSS / NavIC

WiFi 7 ready, Bluetooth 5.3, NFC, GPS / GNSS / GLONASS / Galileo / Beidou / QZSS / NavIC Dimensioni: 163,8 x 76,8 x 8,9 mm

163,8 x 76,8 x 8,9 mm Peso : 225 g

: 225 g Sistema operativo : Android 14 con interfaccia utente ROG

: Android 14 con interfaccia utente ROG Batteria:5.500 mAh, 65W HyperCharge (0-100% in 39 minuti), ricarica wireless a 15W

Intelligenza Artificiale al Servizio del Gaming

La serie ROG Phone 8 implementa quattro funzionalità AI dedicate al gaming, offrendo un vantaggio significativo ai giocatori più esigenti. La presenza di AI Grabber, X Capture e X Sense 2.0 contribuisce a rendere questi dispositivi indispensabili per gli amanti del gaming.

La serie ROG Phone 8 introduce elementi personalizzabili unici, come il logo Aura RGB Lighting e il display Mini-LED Anime Vision, permettendo agli utenti di esprimere la propria personalità e creatività.

Prezzi e Disponibilità

I ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro sono disponibili in pre-ordine sull’e-shop ufficiale di ASUS, con arrivo nei negozi ASUS Gold e su Amazon a gennaio, al prezzo consigliato di rispettivamente €1.099 e €1.199. L’edizione Pro include un AeroActive Cooler X nel prezzo fino al 31 gennaio.

L’edizione ROG Phone 8 Pro, con un prezzo consigliato di €1.499, è disponibile in pre-ordine sull’e-shop ufficiale di ASUS, includendo un AeroActive Cooler X nella confezione.

