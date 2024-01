ASUSTOR, leader nel settore dei NAS con il supporto di ASUSTek Computer Inc., ha annunciato il lancio dei nuovi Drivestor 2 Pro Gen2 (AS3302T v2) e Drivestor 4 Pro Gen2 (AS3304T v2). Questi NAS, in grado di ospitare rispettivamente fino a 2 e 4 HDD o SSD, sono alimentati da una nuova CPU che garantisce prestazioni superiori del 21% rispetto alla generazione precedente, migliorando la velocità di lettura/scrittura dei dati e le prestazioni delle applicazioni.

I Drivestor Pro Gen2 vantano una connettività 2,5 Gigabit Ethernet e supportano la sostituzione a caldo degli HDD, semplificando le operazioni di montaggio e smontaggio dei dischi senza l’uso di attrezzi. Grazie all’aggiornamento dell’iGPU integrata, offrono prestazioni avanzate nella transcodifica dei contenuti multimediali, garantendo un’esperienza di riproduzione video 4K eccellente.

Caratteristiche Tecniche Principali:

CPU: Quad-Core Realtek RTD1619B 1.7 GHz

Quad-Core Realtek RTD1619B 1.7 GHz RAM: 2GB DDR4

2GB DDR4 Storage: 2 x (2.5” / 3.5” SATA HDD o SSD) o 4 x (2.5” / 3.5” SATA HDD o SSD)

2 x (2.5” / 3.5” SATA HDD o SSD) o 4 x (2.5” / 3.5” SATA HDD o SSD) Networking: 1x 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M speed)

1x 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M speed) Velocità Massima (SMB Multichannel in RAID 5): 287 MB/s (lettura) / 293 MB/s (scrittura)

287 MB/s (lettura) / 293 MB/s (scrittura) Porte: 1x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 1

1x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 1 Capacità Massima: 44TB / 88TB (AS3302T v2 / AS3304T v2)

44TB / 88TB (AS3302T v2 / AS3304T v2) Supporto RAID: 0/1/5/6/10, Single, JBOD

0/1/5/6/10, Single, JBOD Supporto MyArchive

Supporto Wake on LAN e Wake on WAN

Un’aggiunta rivoluzionaria è il supporto per il file system Btrfs, offrendo la possibilità di creare snapshot per la protezione dei dati, permettendo il ripristino dei file a uno stato precedente in caso di necessità. Questa funzionalità è un punto di svolta per i NAS ASUSTOR basati su CPU ARM.

I Drivestor 2 Pro Gen2 e Drivestor 4 Pro Gen2 sono equipaggiati con il robusto sistema operativo ADM 4.2, che presenta caratteristiche come Dr. ASUSTOR per la sicurezza proattiva, una guida rapida per l’utente e MyArchive, consentendo agli utenti di sfruttare il dispositivo come unità a dischi rimovibili.

I nuovi Drivestor Pro Gen2 sono già disponibili, con prezzi al pubblico di 309,00 Euro per il modello da 2 alloggiamenti e 419,00 Euro per quello da 4 alloggiamenti IVA inclusa.

Per maggiori informazioni su ASUSTOR e le sue soluzioni, visita il sito ufficiale.

