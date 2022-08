Si parte: OPPO ha annunciato oggi che è iniziato il rollout della nuova interfaccia utente COLOR OS 13 per i primi dispositivi del portfolio dell’azienda a cominciare dalla gamma Find X5 con la versione “standard” e il find X5 Pro che la riceveranno entro Agosto.

L’azienda Cinese ha condiviso poi diverse informazioni sulle novità che possiamo aspettarci dalla nuova interfacia utente che ovviamente sarà basata su Android 13. La Color OS 13 era stata presentata qualche settimana fa, tuttavia solo oggi possiamo conoscere bene i dettagli e sopratutto le varie fasi del rollout che coinvolgerà la stragrande maggioranza dei dispositivi OPPO rilasiciati negli ultimi anni, con priorità ovviamente ai top gamma e agli smartphone più recenti.

La Color OS 13 di OPPO introduce tantissime novità, sia a livello di interfaccia utente che di esperienza di utilizzo, a cominciare dall’Aquamorphic design.

AQUAMORPHIC DESIGN

Il nuovo Aquamorphic Design di Oppo è pensato come un’interfaccia “liquida”, dalle geometriepiù morbide, dinamiche, e inclusive inspirata proprio alla forma dell’acqua.

Questo è accompagnato non solo da una grafica diversa del sistema ma è accompagnato da diverse novità:

Un nuovo font predefinito: più facile da leggere nelle diverse lingue. E pensare che da poco OPPO aveva vinto propri un premio per il suo font.

Arriva l Card-styled Layout, un’espierenza simile alle “schede” di Google

Nuove animazioni Aquamorphic di sistema sia nell’interfaccia che nel Quantum Animation EngineNuova palette di colori inspiata al mare, sia di giorno che di notte

Novità anche per le icone, rinnovate e con illustrazioni minimal, layout adattivi a seconda della dimensione dello schermo

Nuove immagini Always-On Display chiamate Homeland e inspirate alla natura. Il loro scopo è anche quello di sensibilizzare sul fenomeno del cambiamento climatico.

PRESTAZIONI E FUNZIONI SMART

Oltre alle novità introdotte da Android 13, OPPO ha lavorato per rendere il proprio sistema più sicuro e funzionale, in particolare con l’introduzione del Dynamic Computing Engine. Questa novità permette di ottimizzare le risorse del sistema grazie ad un’allocazione intelligente delle risorse di sistema, inolre permette di tenere aperte più applicazoni di sistema contemporanteamente in background.

Lo Smart Always-On Display permette di tenere sempre sott’occhio le informazioni sulle app. Su Oppo Find X5 Pro – dotato di display LTPO 2.0 – la frequenza di aggiornamento dell’AOD è ridotta a 1Hz per ottenere un risparmio energetico fino al 30%.

TRoviamo anche novità per i widget di sistema predefiniti e un nuovo sistema chiamato Meeting Assistant che permette di ottimizzare la rete per le applicazioni di riunioni online oltre a fornire funzioni come il blocco note – molto usate dalla pandemia in poi.

Funzioni smart in breve:

Smart Always-On Display

Large Folder

Shelf

Home Screen Widget

Meeting Assistant per le riunioni online

Multi-screen Connect: connettività tra smartphone e Oppo Pad Air/PC per trasferire file

PRIVACY E SICUREZZA

Con ColorOS 13 vengono integrate le nuove funzioni sulla sicurezza di Android 13 tra cui il Nearby Wifi per limitare le tracce che lasciamo quando ci connettiamo ad una rete Wi-Fi, oltre che la cancellazione degli appunti dopo un tempo predefinito.

Troviamo poi la funzione Private Safe, una zona privata e criptata per memorizzare foto e documenti importanti. OPPO integra poi l’impiego di standard di sicurezza come ePrivacy, TRUSTe, ISO27701, ISO27001

COLOROS 13 – Quando arriverà sul mio smartphone?

Agosto 202 2: Find X5 e Find X5 Pro

2: Find X5 e Find X5 Pro da settembre 2022: Find X3 Pro, Reno8 Pro 5G

Find X3 Pro, Reno8 Pro 5G da ottobre 2022: Reno8 5G, Reno7 Pro 5G, Reno7 5G, Reno7, Reno6 5G, F21 Pro, K10 5G, A77 5G, A76

Reno8 5G, Reno7 Pro 5G, Reno7 5G, Reno7, Reno6 5G, F21 Pro, K10 5G, A77 5G, A76 da novembre 2022: Reno7 Z 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 Pro 5G Diwali Edition, Reno6 Z 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro, F21 Pro 5G, F19 Pro+, K10, A96

Reno7 Z 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 Pro 5G Diwali Edition, Reno6 Z 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro, F21 Pro 5G, F19 Pro+, K10, A96 da dicembre 2022: Find X5 Lite 5G, Find X3 Neo 5G, Find X3 Lite 5G, Find X2 Pro, Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, Find X2, Reno8, Reno8 Z 5G, Reno5 5G, Reno5 Z 5G, A94 5G, A74 5G

Find X5 Lite 5G, Find X3 Neo 5G, Find X3 Lite 5G, Find X2 Pro, Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, Find X2, Reno8, Reno8 Z 5G, Reno5 5G, Reno5 Z 5G, A94 5G, A74 5G dalla prima metà del 2023: Oppo Pad Air, Reno8 Lite 5G, Reno7 Lite 5G, Reno7 A, Reno6, Reno6 Lite, Reno5, Reno5 Marvel Edition, Reno5 F, Reno5 Lite, Reno5 A, F19 Pro, F19, F19s, A95, A94, A77, A74, A57, A57s, A55, A54 5G, A53s 5G, A16s

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!