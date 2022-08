La Color OS 13 di OPPO basata su Android 13 è oramai pronta a mostrarsi al pubblico e la data fissata per questo evento è il 18 Agosto, dove OPPO annuncerà con una diretta straming la nuova UI e le novità che introdurrà.

Ricordiamo infatti che in occasione del Google I/O di maggio, OPPO aveva annunciato l’introduzione di Android 13 Beta 1 su OPPO Find N e su OPPO Find X5 Pro, tra i primi smartphone al mondo a ricevere questo aggiornamento. ColorOS 13 è stata progettata per offrire la migliore esperienza possibile con il sistema operativo ColorOS, integrando le funzioni di sicurezza e privacy di Android 13 e offrendo funzioni di

personalizzazione simili a Material You di Google.

Qui sotto potete trovare il link Youtube per la diretta Streaming del 13 Agosto alle ore 13:00 CET.

Diretta streaming Color OS 13

ColorOS 13 – Le Novità

ColorOS 13 include una serie di nuove funzioni all’avanguardia sviluppate da OPPO e pensate per offrire non solo la migliore esperienza con display di ampie dimensioni, ma anche un’interconnessione senza interruzioni tra più dispositivi e, di conseguenza, un miglioramento della produttività e dell’efficienza.

Il sistema operativo, inoltre, sarà dotato di un nuovo design che offre un’esperienza Android fluida, completa e piacevole. I top gamma come Find X5 Pro saranno tra i primi ad essere aggiornati, in seguito si vocifera di un rollout per la serie Reno 8 a Settembre – tempistiche molto strette e che combaciano con il rilascio di Android 13 per i Pixel di Google.

OPPO ha tuttavia già un programma beta per la Color OS 13 che può essere provato su Find N, Find X5 e Find X5 Pro anche se al momento è limitato ad alcuni paesi – Italia esclusa.

In ogni caso sembra che non dovremo attendere troppo per scoprire tutte le novità della Color OS 13. Appuntamento il 18 Agosto per scoprire tutte le novità della Color OS 13.

