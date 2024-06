ASUS ha presentato oggi la sua nuova gamma di innovazioni tecnologiche e il suo impegno verso l’intelligenza artificiale durante l’evento di lancio Always Incredible, tenutosi al Computex 2024. Sono state svelate le ultime innovazioni aziendali supportate dall’intelligenza artificiale, con un particolare focus sui PC Copilot+ distribuiti su tutto il portafoglio prodotti, dall’intelligenza artificiale quotidiana all’intelligenza artificiale avanzata. Questi PC rappresentano una nuova categoria di computer con funzionalità AI avanzate grazie a un motore AI con NPU a 45+ TOPS. Samson Hu, Co-CEO di ASUS, ha presentato il progetto “Ubiquitous AI. Incredible possibilities”, mirato a rendere l’AI accessibile a tutti e a creare infinite possibilità dal cloud fino all’edge.

Durante l’evento, Samson Hu ha evidenziato l’intenzione dell’azienda di guidare la rivoluzione dell’AI:

“Per garantire il nostro successo, abbiamo creato il nostro programma completo ‘Ubiquitous AI. Incredible possibilities. AI Strategy’, che ha l’obiettivo di integrare l’Intelligenza Artificiale in ogni aspetto della nostra attività, mantenendo il nostro impegno per la sostenibilità”.

Ha aggiunto: “ASUS sta aprendo la strada per rendere l’AI accessibile a tutti, assicurando che tutti possano trarre vantaggio dalle possibilità offerte dall’AI”.

Zenbook S 16

Il pezzo forte dell’evento è stato lo Zenbook S 16, un laptop OLED super-sottile e ultra-leggero con uno chassis premium in Ceraluminum, un materiale ibrido ceramico high-tech disponibile in vari colori ispirati alla natura. Nonostante il design ultrasottile, offre prestazioni elevate grazie al processore AMD Ryzen AI 9 HX 370. Sono state presentate anche le ultime soluzioni per creatori del portafoglio ASUS ProArt, che includono nuovi laptop, display e periferiche progettate per consentire agli utenti di creare in modo più intelligente e veloce ovunque si trovino. I nuovi laptop ProArt sono dotati di processori AMD Ryzen AI 9 HX 370 e grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, con NPU in grado di gestire fino a 50 TOPS e GPU RTX fino a 321 TOPS per le attività AI più impegnative.

TUF A16 e A14

ASUS ha anche presentato i portatili da gioco TUF A16 e TUF A14, con processori fino a AMD Ryzen AI 9 HX 370 e GPU NVIDIA GeForce RTX 40-series. Questi laptop sono progettati per un gioco coinvolgente e senza interruzioni grazie ai display G-SYNC® ad alta frequenza di aggiornamento, all’audio Dolby Atmos® e alla connettività avanzata.

Inoltre, ASUS ha presentato lo Zenbook S 14 e l’ExpertBook P5. Quest’ultimo è progettato per professionisti e piccoli uffici, ed è dotato di processori Intel® Core™ Ultra, il SoC di punta di Intel per la prossima generazione di PC AI.

ASUS ha evidenziato i suoi sforzi nel settore dei server e dei mini-PC, in linea con la strategia “Ubiquitous AI. Incredible Possibilities”. Le sue soluzioni per data center includono server dotati di intelligenza artificiale come l’ESC AI POD con NVIDIA GB200 NVL72 su scala rack, capaci di offrire inferenza di trilioni di parametri in tempo reale. ASUS fornisce anche soluzioni software e servizi su misura in tutto il mondo.

Durante l’evento, relatori di Microsoft, AMD e NVIDIA hanno sottolineato il loro contributo al passaggio a una nuova era dell’intelligenza artificiale. Mark Linton di Microsoft ha elogiato i nuovi PC Copilot+ come i PC Windows più veloci e intelligenti mai costruiti. Jack Huynh di AMD ha evidenziato la collaborazione con ASUS per creare una nuova categoria di PC più sottili, leggeri e veloci. Jason Paul di NVIDIA ha sottolineato l’importanza delle prestazioni AI per creatori di contenuti e gamer.

Una nuova strategia AI: “Ubiquitous AI. Incredible Possibilities” ASUS sta guidando la rivoluzione dell’AI con una strategia lungimirante che abbraccia ogni aspetto della sua attività. La strategia presentata da Samson Hu durante l’evento mira a integrare l’AI in tutti gli aspetti delle operazioni, pur mantenendo l’impegno dell’azienda per la sostenibilità. Questa strategia comprende servizi di cloud e supercomputing, dispositivi edge, LLM e applicazioni intelligenti, per democratizzare l’accessibilità all’AI in tutto il mondo.

Al centro della strategia ci sono le soluzioni aziendali, in particolare i robusti server AI che fungono da spina dorsale per i processi di formazione e inferenza. ASUS, in collaborazione con ASUS Taiwan Web Services (TWS), offre soluzioni end-to-end che comprendono hardware, software e potenza di calcolo, facilitando lo sviluppo di diversi settori.

ASUS non si limita ad abbracciare la rivoluzione dell’AI, ma vuole essere una forza trainante motivata da finalità e innovazione, puntando a diventare un Total Solutions Provider, in grado di offrire esperienze di AI trasformative alle persone di tutto il mondo.

L’era del personal computing assistito dall’intelligenza artificiale ASUS è la prima azienda a presentare una linea completa di PC Copilot+, i PC Windows più veloci e intelligenti di sempre. Questi PC, abilitati da un Windows completamente ripensato e progettato per l’intelligenza artificiale, integrano NPU TOPS 40+ per migliorare produttività, creatività e comunicazione. ASUS ha collaborato con partner come AMD, Intel, Microsoft, NVIDIA e Qualcomm per offrire un’esperienza di AI premium su tutto il suo portafoglio di prodotti.

AI per i creatori di contenuti: portatili ProArt P16/PX13/PZ13; ultimi processori AMD Ryzen ™ AI 300 Series Snapdragon; GPU GeForce RTX™ 40 Series; app StoryCube e MuseTree AI.

portatili ProArt P16/PX13/PZ13; ultimi processori AMD Ryzen AI 300 Series Snapdragon; GPU GeForce RTX™ 40 Series; app StoryCube e MuseTree AI. AI per chi è sempre in movimento: Zenbook S 16 ultrasottile con telaio in Ceraluminum™, ultimo processore AMD Ryzen ™ AI 300 Series con sistema di raffreddamento avanzato per un TDP di 28 W in un profilo sottile 1,1 cm.

Zenbook S 16 ultrasottile con telaio in Ceraluminum™, ultimo processore AMD Ryzen AI 300 Series con sistema di raffreddamento avanzato per un TDP di 28 W in un profilo sottile 1,1 cm. AI per tutti: Il nuovo Vivobook S 15 è il primo PC Copilot+ di ASUS; i modelli 2024 Vivobook S 14/16 sono ora dotati di processore AMD Ryzen ™ AI 300 Series

Il nuovo Vivobook S 15 è il primo PC Copilot+ di ASUS; i modelli 2024 Vivobook S 14/16 sono ora dotati di processore AMD Ryzen AI 300 Series AI per il gaming: I nuovi TUF Gaming A14 da 14“ e TUF Gaming A16 da 16” sono dotati di AMD Ryzen™ AI 300 Series e di un nuovo design ultraportatile.

Questi dispositivi AI rivoluzionano le prestazioni e le esperienze degli utenti, migliorando privacy, efficienza e funzionalità offline. Le nuove funzionalità AI di Microsoft, come Recall e Cocreator in Microsoft Paint, saranno disponibili su ASUS Vivobook S 15 il 18 giugno, con aggiornamenti gratuiti all’esperienza Copilot+ PC per altri modelli più avanti.

ASUS offre anche applicazioni AI innovative come StoryCube e MuseTree. StoryCube trasforma l’organizzazione e l’accesso a foto e video, mentre MuseTree potenzia la creatività generando immagini straordinarie personalizzate. Inoltre, i nuovi dispositivi edge includono funzioni avanzate per la privacy come Adaptive Lock e Adaptive Dimming.

Un impegno costante per la sostenibilità ASUS ha ribadito il suo impegno per la sostenibilità, riconosciuto a livello internazionale, con obiettivi ambiziosi come l’uso del 100% di energia rinnovabile entro il 2035 e il raggiungimento dello zero netto entro il 2050. ASUS ha ricevuto riconoscimenti come leader del clima nella regione Asia-Pacifico dal Financial Times ed è stata inserita tra le prime 25 aziende dell’indice Corporate Knights 2024 Clean200. Il Carbon Disclosure Project (CDP) ha classificato ASUS come leader nel rapporto sul cambiamento climatico 2023. Prodotti come il laptop ASUS ZenBook S 13 a zero emissioni dimostrano l’impegno dell’azienda per la sostenibilità.

La serie Pro Art

Incredibili soluzioni di prodotto portate dall’AI La serie ProArt si distingue per i laptop potenti ma leggeri, ideali per i professionisti e gli appassionati. Modelli aggiornati come il portatile a conchiglia ProArt P16, il convertibile ProArt PX13 e il detachable ProArt PZ13 offrono processori top di gamma e grafica NVIDIA GeForce RTX 4070. Lo Zenbook S 16, con il suo peso di 1,5 kg, un profilo di 1,1 cm e materiali high-tech, rappresenta un altro highlight della gamma ASUS.

Soluzioni display che ridefiniscono le aspettative Il ProArt Display 5K PA27JCV, un monitor professionale 5K High-PPI da 27 pollici, offre una risoluzione straordinaria e una riproduzione dei colori fedele alla realtà, ideale per lavori di livello professionale. Il ProArt Display PA32KCX, il primo monitor professionale Mini LED 8K al mondo con calibratore integrato, offre esperienze visive senza precedenti.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!