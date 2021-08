Si è concluso l’OPPO Summer Tour a Roma, dopo aver toccato 5 diverse tappe in diverse città Italiane.

L’evento OPPO è stato un successo con più di 85.000 visitatori hanno avuto l’occasione di entrare in contatto con il mondo OPPO, provare in prima persona le ultime novità grazie alla guida di trainer ed esperti di prodotto e incontrare tanti personaggi del mondo dello spettacolo, del digital e dello sport.

Nello specifico i numeri registrati nel corso delle 5 sono stati i seguenti:

10.000 persone a Bergamo presso “Oriocenter” dal 3 luglio all’11 luglio

20.000 a Milano presso “Il Centro” di Arese dal 12 al 18 luglio

18.000 a Torino presso “Le Gru” dal 20 al 25 luglio

15.000 a Firenze presso “I Gigli” dal 27 luglio al 1° agosto

25.000 a Roma presso “Porta di Roma” dal 3 all’8 agosto.

Isabella Lazzini, CMO Oppo Italia commenta:

“Siamo orgogliosi dei risultati e del successo di questa iniziativa, che ci ha permesso di entrare in contatto con tantissime persone, raccontando le novità del mondo OPPO e al tempo stesso catturare le loro emozioni che potranno essere selezionate per diventare parte della nostra prossima campagna”



Durante l’evento le persone hanno potuto anche scattarsi delle foto con un fotografo professionista. I ritratti raccolti all’interno dei centri commerciali durante le tappe del tour e sulla landing page dedicata sul sito ufficiale sono stati più di 15.000.

Ma non è finita: infatti nei prossimi giorni inizierà il lavoro di selezione dei migliori scatti, quelli più originali in grado di raccontare le diverse emozioni dei partecipanti, avranno l’opportunità di essere selezionati per diventare i protagonisti della nuova campagna pubblicitaria OPPO.

L’OPPO Summer Tour è stata anche l’occasione per conoscere e interagire con numerosi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del digital e dello sport. Tra gli ospiti speciali che hanno partecipato agli eventi ci sono Luca Onestini e Ivana Mrazova, le due leggende del calcio italiano Franco Baresi e Daniele Massaro, Matteo Ranieri e Shaila Gatta, Fabio Farati, Nicolò De Devitiis e Stefano Sala.

E voi avete partecipato a qualche tappa dell’OPPO Summer tour?

