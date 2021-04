HUAWEI AppGallery taglia ulteriori importanti traguardi con 318 nuove applicazioni sbarcate sullo store tra gennaio e marzo 2021 tra cui numerose app bancarie e tante altre applicazioni di successo del comparto gaming, come ad esempio Homescapes, o di altri settori, per esempio Mega, applicazione per la gestione del cloud contando oggi 120.000 app integrate in HMS Core, 2,3 milioni di sviluppatori registrati.

Per celebrare fino all’11 Aprile sarà possibile partecipare ad una interessante iniziativa con tante promo e premi in palio e tutto ciò semplicemente scaricando, condividendo e interagendo con le proprie applicazioni preferite presenti su HUAWEI AppGallery.

Pasqua con AppGallery

Da oggi e fino all’11 aprile, tutti gli utenti di HUAWEI AppGallery avranno accesso alla possibilità di vincere fantastici regali Huawei e voucher per l’accesso ai servizi esclusivi di una vasta gamma di app e servizi.

Infatti da oggi fino all’11 aprile tutti gli utenti potranno vincere diversi premi tra cui i nuovissimi auricolari TWS, HUAWEI FreeBus 4i, lo smartphone HUAWEI P40 Pro, il laptop HUAWEI MateBook D14, oltre a numerosi buoni Amazon, voucher PhotoSì, Chicco e buoni spesa da utilizzare su Huawei Store, l’e-commerce del brand.

Per partecipare è sufficiente accedere ad AppGallery e collegarsi alla sezione dedicata alla campagna di Pasqua, scegliere tra una delle cinque categorie – incluso shopping, cibo, salute e fitness, intrattenimento e produttività – e successivamente effettuare una tra le seguenti operazioni:

Fare un acquisto in-app per guadagnare subito il 20% di quanto speso in Huawei Point (ogni punto Huawei equivale a un euro);

Condividere la promo con i propri contatti direttamente dalla pagina dedicata di AppGallery per avere la possibilità di vincere regali speciali;

Scaricare un’app e tentare la fortuna immettendo il codice dedicato nell’uovo di Pasqua per partecipare all’estrazione di tantissimi premi tra cui HUAWEI FreeBus 4i, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI MateBook D14, oltre a numerosi buoni e voucher.

GRANDI PREMI CON TANTISSIME APP

Nel periodo pasquale, gli utenti di AppGallery possono facilmente vincere i premi grazie a una vasta gamma di app, dei settori benessere e fitness, food delivery, intrattenimento e shopping:

Tutti gli acquisti in app effettuati nel periodo della campagna sulle applicazioni Likee, Concorsando.it, GardenEscapes, Lords Mobile, Fishing Clash, World of Tanks Blitz, Online Soccer Manager 20/21, JuasApp danno diritto al 20% di rimborso dell’importo speso in Huawei Points;

Scaricando una delle app indicate nell’apposita sezione di AppGallery si potranno vincere tantissimi premi tra cui HUAWEI FreeBus 4i, HUAWEI P40 Pro , i HUAWEI MateBook D14, oltre a numerosi buoni Amazon, voucher PhotoSì, Chicco e buoni spesa da utilizzare su Huawei Store;

Condividendo l'iniziativa con 5 amici si accede a un film gratuito su HUAWEI Video, invitando 20 contatti si ottengono 3 mesi di HUAWEI Video premium, con 50 condivisioni si riceverà una HUAWEI Band 4.

La promozione legata alla Pasqua è attiva fino all’11 aprile 2021. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.

